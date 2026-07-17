Исак Хаджар стартира Гран При на Белгия от дъното на стартовата решетка

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар ще започне неделната Гран При на Белгия от дъното на стартовата решетка, след като Биковете ще сменят няколко компонента в неговата задвижваща система.

Според правилника на Формула 1 всеки първи допълнителен компонент от даден елемент носи наказание от десет места, а всеки следващ – по пет. При натрупването на 15 или повече позиции общо наказание, даден пилот автоматично бива пратен да стартира от дъното на стартовата решетка.

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Все още не е ясно кои компоненти от задвижващата система на болида на Хаджар ще бъдат сменени, но при всеки случай те ще бъдат няколко на брой. Французинът няма да е единственият пилот с наказание той уикенд, тъй като световният шампион Ландо Норис ще бъде преместен с десет места назад на старта заради сменя на електрониката на неговата задвижваща система.

Ландо Норис с наказание за Гран При на Белгия

Предвид сравнително лесните изпреварвания на „Спа“, е много вероятно в хода на уикенда и други пилотите да използват допълнителни компоненти по своите задвижващи системи, които да им донесат наказания.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages