Ландо Норис с наказание за Гран При на Белгия

Ландо Норис ще стартира с 10 места по-назад от позицията, която спечели в квалификацията за Гран При на Белгия този уикенд на пистата „Спа“.

Пилотът на Макларън ще изтърпи наказание от 10 места на стартовата решетка, след като отборът монтира в болида му четвърти модул на контролната електроника за сезона. По този начин базираният в Уокинг тим надхвърли позволения лимит от три такива компонента за британския пилот. Причината са множеството проблеми от подобно естество, които преследваха отбора от началото на кампанията.

Getting ready for a Spa weekend 🧖#McLarenF1 | #BelgianGP🇧🇪 pic.twitter.com/JLqU9TwaTX — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 16, 2026

При потвърждаването на новината, която вече се очакваше, от Макларън изложиха различните проблеми, с които са се сблъскали. Те също така посочиха, че сега ще могат да се възползват от софтуерните подобрения, въведени от Мерцедес за този компонент.

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„Първият модул на силовата електроника на болид №1 претърпя фатален проблем в Китай, което означаваше, че Ландо не успя да стартира в състезанието.



„Вторият модул на силовата електроника на Ландо, монтиран в Япония, трябваше да бъде изтеглен за ремонтни дейности след проблеми в свободната тренировка. Това наложи преминаване към трети и последен модул в рамките на разрешената бройка.



„Въпреки че вторият модул успя да бъде ремонтиран след Гран При на Япония, той претърпя фатален проблем във втората свободна тренировка в Монако и отново беше изваден от нашата наличност.



„Макар че модулът, който инсталирахме в Япония и използвахме във всяка сесия след Маями, работеше надеждно, от Мерцедес междувременно въведоха серия от корекции за надеждност на новите си системи за силова електроника.



„Въпреки това, за да се възползваме от тези подобрения, трябва да понесем наказание от 10 места на стартовата решетка за болида на Ландо, за да вземем нов компонент“, обясниха от отбора.

Пистата „Спа“ е идеалното място за изтърпяване на наказание, тъй като изпреварванията там са значително по-лесни в сравнение със следващите два кръга.

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„Избрахме да направим това в Белгия – писта, на която изпреварванията са сравнително по-често срещани, за разлика от следващите две състезания в Унгария и „Зандвоорт“.



„Сега планираме да използваме този четвърти модул на силовата електроника до края на сезона, за да увеличим максимално надеждността, като същевременно сведем до минимум спортните наказания за Ландо“, заявиха от Макларън.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages