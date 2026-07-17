Хамилтън обясни защо продължава да избягва симулатора на Ферари

Преди Гран При на Канада през май Люис Хамилтън реши да спре да използва симулатора на Ферари в Маранело, тъй като усети, че връзката с реалността не е достатъчно добра и не може да се подготви правилно с този инструмент.

Оттогава седемкратният световен шампион е спечелил повече точки от всеки друг на стартовата решетка, включително от пилотите на Мерцедес, със своите 96 точки срещу 79 за Кими Антонели, 74 за Джордж Ръсел и 49 за Шарл Леклер. Все пак трябва да се отбележи, че лошият късмет в Мерцедес допринесе за това, а и съотборникът му във Ферари също имаше своите трудности.

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На въпрос на motorsport.com дали е използвал симулатора след Канада, Хамилтън отговори просто: „Не.“ Попитан доколко това му е помогнало в последните няколко състезания, той се усмихна: „Изключително много.“



„Опитвах през цялата минала година, но както казах, когато бях в Мерцедес през първите няколко години, не го използвах. С развитието му имаше момент, в който не го ползвахме“, добави той.



„Карам на симулатори от 1997 година и те могат да бъдат наистина мощни и полезни инструменти, но могат и да те подведат. Установих, че през цялата минала година случаят беше такъв, а и в предишни години, когато бях в Мерцедес, беше много подобно, затова не го използвах. Откакто спрях, представянето ми се подобри много, много повече.“

Въпреки това Хамилтън очаква на Ферари да им бъде по-трудно срещу Мерцедес на „Спа“, след като Леклер спечели Гран При на Великобритания в последното състезание.

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„На тази писта е много трудно“, смята британецът. „Тази писта има много, много прави. Отидохме на „Силвърстоун“ и си мислехме, че ще сме много по-назад по отношение на мощността, а бяхме бързи в завоите, така че беше далеч по-добре, отколкото очаквахме.



„Така че идваме тук, без наистина да знаем какво да очакваме, освен че пистата има с около 50% повече прави. Мисля, че в последното състезание все още имаше разлика от може би три или четири десети, така че тук вероятно очакваме тя да е малко по-голяма. Но правим всичко възможно.



„По отношение на подобренията, толкова се гордея с отбора, те просто продължават да натискат, за да оптимизират колата. Всяка седмица правим фини настройки, което е страхотно да се види, вместо едно подобрение да идва няколко месеца по-късно, а друго – всеки уикенд, просто подобрявайки малки неща, когато открием нещо“, завърши Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages