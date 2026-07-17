Промяна в контролите на Черноломец

Черноломец (Попово) и Етър II (Велико Търново) промениха датата на приятелската среща помежду им. Съперниците ще премерят сили на 24 юли, а не ден по-късно, както първоначално беше договорено. Отборът от Попово вече започна подготовка за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Утре, 18 юли е първата му контрола. Селекцията на треньорския тандем Невен Венков – Тихомир Кънев излиза срещу новака Септември (Драгоево).

Програмата за мачовете:

18 юли от 18:00 часа: Черноломец (Попово) – Септември (Драгоево)

24 юли: Черноломец (Попово) – Етър II (Велико Търново)

1 август: Аксаково – Черноломец (Попово)

8 август: Черноломец (Попово) – Лудогорец III (Разград)

15 август Купа на АФЛ: Черноломец (Попово) – жребий ще определи съперника

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