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  2. Черноломец (Попово)
  3. Черноломец стартира

Черноломец стартира

  • 13 юли 2026 | 14:02
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Черноломец стартира

Черноломец (Попово) започна подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Седмица преди старта на шампионата ще има мач за купата на Аматьорската футболна лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Черноломец (Попово)Септември (Драгоево)

25 юли: Черноломец (Попово)Етър II (Велико Търново) 

1 август: АксаковоЧерноломец (Попово)

8 август: Черноломец (Попово)Лудогорец III (Разград)

15 август Купа на АФЛ: Черноломец (Попово) – жребий ще определи съперника

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