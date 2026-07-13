Черноломец стартира

Черноломец (Попово) започна подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Седмица преди старта на шампионата ще има мач за купата на Аматьорската футболна лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Черноломец (Попово) – Септември (Драгоево)

25 юли: Черноломец (Попово) – Етър II (Велико Търново)

1 август: Аксаково – Черноломец (Попово)

8 август: Черноломец (Попово) – Лудогорец III (Разград)

15 август Купа на АФЛ: Черноломец (Попово) – жребий ще определи съперника

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