"Все едно да рисуваш Мона Лиза" – защо Ръсел се мъчи да достигне нивото на Антонели

Може би не всеки може да рисува, но дори и да сте талантлив художник, представяте ли си да пресъздадете най-известното произведение на изкуството в света до най-малкия детайл?

Точно пред такова предизвикателство се чувства изправен Джордж Ръсел през сезон 2026 във Формула 1. Когато Мерцедес се очерта като фаворит при новите правила, същото се отнасяше и за Ръсел, който през миналата година категорично надви съотборника си Кими Антонели, за когото това беше дебютен сезон.

Тото Волф изпрати ясно послание към Джордж Ръсел относно нещастието му във Формула 1

Но с напредъка на италианеца по отношение на представянето и цялостното му развитие като пилот, Ръсел понякога изпитваше затруднения с новата техника. Стигна се дотам, че именно Антонели води в класирането при пилотите, след като спечели пет поредни състезания в Китай, Япония, Маями, Канада и Монако – постижение, достигано само от световни шампиони.

Разбира се, Ръсел имаше и доза лош късмет в неделите, особено когато отпадна от лидерска позиция заради електрическа повреда в Монреал и беше потърпевш от драмата с наказанието за превишена скорост в пит-лейна в Монако. Факт е обаче, че Антонели е по-бързият пилот в квалификациите, макар и не с много. 19-годишният състезател води на по-опитния си колега със 7-6 (включително квалификациите за спринтовете), като средната разлика между тях в последния сегмент на тези сесии е едва 0.084 секунди. Тази разлика обаче не отразява реалността, тъй като в повечето случаи единият пилот на Мерцедес е с три до четири десети по-бърз от другия – и по-често това е Антонели.

Късметът ли доближи Джордж Ръсел до Андреа Кими Антонели?

След Гран При на Великобритания, където отново се представи по-слабо от съотборника си, Ръсел беше категоричен, че има „неща за подобряване“ от своя страна. Помолен от motorsport.com да уточни, той заяви откровено: „Просто да бъда по-бърз, честно казано, толкова е просто.



„Хубавото е, че не съм си тръгвал от нито един труден уикенд, объркан къде е темпото. Всичко е толкова ясно в данните. Понякога е толкова очевидно, че Шов, нашият главен инженер [Андрю Шовлин], почти го нарича проблем с колата – толкова е ясно в данните и може да бъде решено



„Докато в миналото съм виждал при други пилоти или предишни съотборници, че ако изостават в темпото, сякаш се чешат по главите, за да разберат защо. Аз знам точно защо, ако не спечеля или не съм на полпозишън, ясно е от данните защо е така и какво трябва да направя, за да го подобря. И когато съм на полпозишън, е ясно защо е така.



„Така че не е въпрос на това, че изведнъж съм забравил как да карам един ден и на следващия си спомням. Просто не успявам да вкарам колата в оптималния ѝ прозорец. Миналата година чувствах, че имам много висок процент на успеваемост по отношение на това колко често мога да извлека пълния потенциал от колата, настройките и гумите заедно с инженерите си. Тази година този процент е много по-нисък. И точно върху това работя, за да го направя по-постоянен.“

Caught on camera: Thursday at Spa 📸🇧🇪 pic.twitter.com/hBdb0g9aRm — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 16, 2026

Трудностите на Ръсел да намери оптималния прозорец са свързани отчасти с факта, че според него за първи път в кариерата си му се налага да се отклони от идеалния си стил на каране. Новата техника във Ф1 е различна от миналогодишната във всяко едно отношение – по-малка, по-пъргава, с преобладаващо значение на управлението на енергията. В резултат на това, вместо да кара инстинктивно, сега той трябва да мисли и понякога да имитира това, което прави съотборникът му, когато последният е по-бърз – а това е трудна задача.

„Все едно някой да те помоли да нарисуваш Мона Лиза, а до теб стои самата Мона Лиза. Мислиш ли, че ще успееш веднага?“, попита риторично Ръсел. „Може би с практика ще успееш.



„А с тези нови задвижващи системи, с тези нови гуми, с тези нови коли, се налага да настройвам колата по начин, който не е подходящ за моето каране. Налага се да карам по начин, по който не съм карал през цялата си кариера. И трябва да се адаптирам към това.



„Знам точно какво трябва да направя. Но да изляза и да го постигна, след като 20 години съм карал по определен начин, който при това е работил 20 години, а сега изведнъж работи в 50% от случаите, а в останалите 50% не работи... Опитвам се да разпозная: „Добре, ще проработи ли моят нормален начин този уикенд? Или трябва да адаптирам подхода си? Ако трябва да го адаптирам, как да го направя? И как да го направя и да бъда бърз?



„Защото, когато съм се представял на най-доброто си ниво, просто съм карал подсъзнателно, без дори да мисля за карането. А сега трябва да мислиш, опитвайки се да превърнеш тези нови техники в подсъзнателни. И това е предизвикателството.



„Всички тук са на върха на възможностите си и това ни връща към разговора с [Шарл] Леклер и някои от предизвикателствата, които той има. Няма много смисъл – един ден сме толкова конкурентни, а на следващия не сме.“

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages