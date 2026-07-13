Тото Волф изпрати ясно послание към Джордж Ръсел относно нещастието му във Формула 1

Тото Волф насърчи Джордж Ръсел да продължи да „създава сам късмета си“ след второто му място в Гран При на Великобритания.

28-годишният пилот преодоля труден уикенд на „Силвърстоун“, където му липсваше чистото темпо на Андреа Кими Антонели и спука гума по средата на състезанието. Въпреки това той се възползва от нещастието на съотборника си, катастрофата на Макс Верстапен, както и от решението на Ферари да повика Люис Хамилтън в бокса по време на кола за сигурност.

Eau Rouge awaits. 🏹

See you at the top 🫡 pic.twitter.com/IndLmIfvI5 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 13, 2026

Спечелвайки 18 ценни точки, седемкратният победител във Формула 1 се доближи на 25 точки от младия италианец на върха в класирането при пилотите, след като само преди три кръга изоставаше с 68 точки. Ръсел трябваше да преживее поредица от злополучни събития в началото на сезона, които го поставиха в неизгодна позиция. Но с обръщането на късмета срещу Антонели, британецът успя да се възползва.

Когато бе отбелязано пред Волф, че късметът може би започва да се обръща в полза на Ръсел, шефът на отбора на Мерцедес използва възможността да изпрати послание към своите пилоти.

Ready to soak up the atmosphere in Spa 😮‍💨 pic.twitter.com/CDIJbp4Wt7 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 13, 2026

„Трябва сам да си създаваш късмета“, заяви 54-годишният австриец пред медиите. „[На „Силвърстоун“] той просто се държеше в кола, която не усещаше като добра, а накрая Макс претърпя инцидент.



„Люис искаше да се бори за победата и влезе в бокса, и се надявам [Ръсел] да има малко положителен импулс.“

Австриецът обаче бързо насочи вниманието към основния проблем, който тормози кампанията на базирания в Бракли отбор: надеждността. Ръсел загуби вероятна победа в Гран При на Канада, докато Антонели изпусна второ място в Барселона и почти сигурен триумф на „Силвърстоун“.

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„Но като цяло имаме твърде много незавършвания“, добави Волф. „Три победи, е, едно второ място и две победи...



„За шампионата при конструкторите и при пилотите, това е нещо, с което трябва да се справим, защото освен най-добрата кола, която имаме, и страхотното пилотиране, това е преобладаващият проблем. Но всички във фабриките са напълно отдадени на разрешаването му.“

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Снимки: Gettyimages