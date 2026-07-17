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Леброн Джеймс за следващата стъпка в кариерата: Ще бъде забавно...

  • 17 юли 2026 | 04:18
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Леброн Джеймс за следващата стъпка в кариерата: Ще бъде забавно...

Изминаха повече от две седмици, откакто напускането на Леброн Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс стана официално, но все още не е ясно къде легендата на НБА ще играе своя 24-ти сезон.

В четвъртък 41-годишният американец направи първата си публична изява след потвърждението за раздялата с отбора, на който даде всичко през последните 8 години, и обеща, че няма да отнеме много време, за да избере следващото си предизвикателство.

„Ще бъде забавно, където и да отида“, отговори той в подкаста на живо Mind the Game с Тайрийз Халибъртън. „Това е голямо решение, не само за мен, но и за моето семейство. Става въпрос за финалната права на кариерата ми и къде искам да прекарам последните години, или последната година, или последните две години от кариерата си в НБА“, обясни той.

Леброн Джеймс добави: „Ще се опитам да се интегрирам във всеки отбор, в който отида, но също така ще им дам всички инструменти и цялото знание, което успях да придобия през последните 23 години. Познавам играта. Познавам тънкостите на баскетбола“, добави той, без да засяга повече темата.

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Снимки: Gettyimages

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