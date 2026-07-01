Лука Дончич към Леброн Джеймс: Беше чест да играя с теб и да се уча от теб

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич сподели кратко съобщение в социалните мрежи след решението на ЛеБрон Джеймс да напусне отбора и да стане свободен агент.

Словенецът публикува "стори" в Инстаграм, в което заяви, че е било чест да играе и да се учи от един от най-великите играчи в историята на НБА.

"Беше чест да играя с теб и да се уча от теб", написа Дончич.

Дончич и Леброн прекараха заедно сезон и половина в Лос Анджелис, след като Лука бе привлечен в една от най-изненадващите сделки в историята на НБА, която изпрати Антъни Дейвис в Далас Маверикс.

From Luka Doncic to LeBron James pic.twitter.com/2hoAWzcurK — Law Murray 💊 (@LawMurrayTheNU) June 30, 2026

По време на съвместния им престой Дончич и Леброн достигнаха до плейофите на НБА два пъти, като през този сезон показаха огромен потенциал и помогнаха на Лейкърс да си осигурят четвъртото място в Западната конференция.

Въпреки това Дончич не успя да играе в плейофите поради контузия в подколянното сухожилие, което се оказа решаващо за Лейкърс, тъй като участието им приключи във втория кръг срещу Оклахома Сити Тъндър.

Леброн Джеймс със сантиментално послание към Лейкърс след раздялата

На фона на нарастващите спекулации, бъдещето на Джеймс бързо се превърна в една от най-големите теми за разговор в НБА, като се очаква няколко претенденти за титлата да проучат възможността за привличането на четирикратния шампион.

Според различни информации Голдън Стейт Уориърс се смятат за водещ кандидат за подписа на Джеймс.

ЛеБрон Джеймс напуска Лейкърс преди новия сезон

Бившият отбор на Джеймс Кливланд Кавалиърс също е сред тимовете, които проявяват интерес към привличането на един от най-великите играчи в историята на НБА.

Според Шамс Чарания от ESPN следващото решение на Джеймс няма да бъде водено от парите, а от това, което има най-голям смисъл за него в личен план на този етап от кариерата му.

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Снимки: Gettyimages