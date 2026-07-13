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ДеМаркъс Казънс иска ЛеБрон да продължи кариерата си в Минесота

  • 13 юли 2026 | 13:47
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ДеМаркъс Казънс иска ЛеБрон да продължи кариерата си в Минесота

Бившата звезда на НБА ДеМаркъс Казънс иска ЛеБрон Джеймс да избере Минесота Тимбъруулвс за следващата стъпка в кариерата си и да се събере с Антъни Едуардс и ЛаМело Бол.

Казънс стана съотборник с Джеймс през сезон 2019/2020 в Лос Анджелис Лейкърс и въпреки че двамата нямаха възможност да играят заедно, Казънс продължава да подкрепя 41-годишната суперзвезда.

Той вярва, че присъединяването към Минесота е идеалният вариант за ЛеБрон Джеймс.

„Искам да го видя в Минесота“, каза 35-годишният Къзинс в интервю за NBA on Prime и добави:

„Мисля, че това би било задължително за гледане. Те добавиха ЛаМело Бол, който също е вълнуващ баскетболист. Като съберете тези трима играчи, мисля, че ни очаква добър баскетбол и евентуално шампионска титла.“

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