Голдън Стейт по всякакъв начин се опитва да привлече ЛеБрон

Голдън Стейт Уориърс ангажираха Франк Вогъл, бивш треньор на Лос Анджелис Лейкърс. Вогъл като старши треньор на Лейкърс спечели титлата в НБА през 2020 г., но ще се присъедини към треньорския щаб на Стив Кър в ролята на помощник.

Уориърс се надяват, че именно пристигането на Вогъл в Сан Франциско може да бъде козът, с който ще се опитат да привлекат ЛеБрон Джеймс, въпреки че надеждни НБА инсайдери вече съобщават, че Краля е договорил завръщане в Кливланд Кавалиърс.

Вогъл беше старши треньор на Лос Анджелис Лейкърс от 2019 до 2020 г., а през 2020 г., заедно с ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис, се изкачи на върха на НБА лигата. След Лейкърс той имаше кратък престой във Финикс Сънс, а след това стана първо асистент на Далас Маверикс, а сега и на Голдън Стейт.

Също така, трябва да се спомене, че Вогъл има в автобиографията си и два поредни финала на конференцията през 2013 и 2014 г., още по времето на Пол Джордж, и няма съмнение, че ще бъде огромно подсилване в треньорския щаб на Стив Кър. Особено поради факта, че е известен като майстор на защитата.

Припомняме, откакто беше разпространена новината, че Джеймс напуска Лейкърс, в медиите непрекъснато циркулират спекулации къде Краля може да продължи кариерата си. Феновете на Голдън Стейт (както и много неутрални) се надяваха, че Джеймс в последния си танц може да се присъедини към Стеф Къри и заедно още веднъж да се опитат да покорят НБА лигата.

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