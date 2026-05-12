  3. ЛеБрон Джеймс след отпадането на Лейкърс: Дадох абсолютно всичко от себе си, не зная какво ми е подготвило бъдещето

  • 12 май 2026 | 11:09
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс коментира края на своя 23-и сезон в НБА, след като тимът му отпадна във втория кръг на плейофите.

„Вижте, аз дадох абсолютно всичко от себе си на игрището... И със сигурност не смятам годината си за разочарование“, заяви Джеймс.

Той коментира и баскетболните си планове, отказвайки да се ангажира с конкретен отговор дали ще удължи кариерата си с още един сезон: "Така, както стоят нещата в момента, не зная какво ми е подготвило бъдещето".

Лейкърс приключиха участието си в сезона след загуба с 0-4 в серията срещу Оклахома Сити Тъндър.

В тазгодишните плейофи 41-годишният Джеймс записа средни показатели от 23,2 точки (при 45,9% успеваемост от игра и 32,7% от зоната за три точки), 6,7 борби и 7,3 асистенции.

Снимки: Gettyimages

Кливланд изравни серията на Изток, Оклахома е на финал на Запад

Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

Алекс Симеонов пред Sportal.bg: Отново спечелихме с характер, Черно море Тича заслужаваше победата колкото нас

Балкан излъга Черно море Тича за втори пореден път след изключителна драма до последната секунда в Ботевград

Георги Младенов навърши 64

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Решено: дават само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

ЦСКА иска на "Армията" още на старта в Европа

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

