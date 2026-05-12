ЛеБрон Джеймс след отпадането на Лейкърс: Дадох абсолютно всичко от себе си, не зная какво ми е подготвило бъдещето

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс коментира края на своя 23-и сезон в НБА, след като тимът му отпадна във втория кръг на плейофите.

„Вижте, аз дадох абсолютно всичко от себе си на игрището... И със сигурност не смятам годината си за разочарование“, заяви Джеймс.

LeBron James on his future: "I don't know what the future holds for me, obviously, as it stands right now." — Benjamin Royer (@thebenroyer) May 12, 2026

Той коментира и баскетболните си планове, отказвайки да се ангажира с конкретен отговор дали ще удължи кариерата си с още един сезон: "Така, както стоят нещата в момента, не зная какво ми е подготвило бъдещето".

LeBron James on finishing up season 23: "Listen, s---, I left everything I could out on the floor. ... I'm not looking at my year as a disappointment, that's for damn sure." — Dave McMenamin (@mcten) May 12, 2026

Лейкърс приключиха участието си в сезона след загуба с 0-4 в серията срещу Оклахома Сити Тъндър.

В тазгодишните плейофи 41-годишният Джеймс записа средни показатели от 23,2 точки (при 45,9% успеваемост от игра и 32,7% от зоната за три точки), 6,7 борби и 7,3 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages