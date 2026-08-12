ФИБА с промени в правилата от 1 октомври

Промени в Официалните баскетболни правила на FIBA са предложени от Консултативната група по правилата на FIBA (FIBA Rules Advisory Group – RAG), която се състои от треньори, състезатели, съдии и други експерти. След това предложенията са разгледани от Техническата комисия на FIBA, преди да бъдат окончателно одобрени от Централния борд на FIBA по-рано тази година, информира БФББаскетбол на официалния си сайт.

Основните промени включват:

◦ Въвеждане на две категории технически нарушения, различаващи се по техните естество и тежест. Само едната категория ще води до дисквалификация от срещата при натрупване на 2 технически нарушения на състезател, или комбинация от техническо и неспортсменско нарушение

◦ Разширено използване на системата за видео повторение (Instant Replay System – IRS), която вече може да се използва по всяко време на мача, за да се:

▪ провери дали е налице нарушение на правилата goaltending (препречване пътя на топката) или basket interference (неправомерен контакт с коша) след извършен фаул

▪ установи дали топката все още е била в ръцете на вкарващия в игра топката, когато защитникът е извършил нарушение вкарването на топката в игра.

◦ Замяна на досегашното неспортсменско нарушение (Unsportsmanlike Foul) с два нови вида нарушения: Disruptive Foul (нарушение, прекъсващо играта) и Flagrant Foul (тежко неспортсменско нарушение).

◦ Отпада изискването чорапите да бъдат видими, като остава единствено изискването всички играчи от един отбор да носят чорапи с еднакъв доминиращ цвят.

◦ Осигурява се по-голяма свобода при избора на цветовете на линиите и маркировките на игралното поле, за да се отговори на съвременните изисквания за маркетинг, телевизионно излъчване и брандиране на събитията.

Обобщение на промените в Официалните баскетболни правила на FIBA 2026

Валидни от 1 октомври 2026 г.

Чл. 1 – Дефиниции

Какво се променя?

Добавя се уточнение, че навсякъде в правилника, където се използва терминът „комисар“ (Commissioner), той се отнася и за „технически делегат“ (Technical Delegate).

Практическо значение

▪ Няма промяна в самото провеждане на срещата.

▪ Целта е уеднаквяване на терминологията между различните състезания на FIBA.

Чл. 2 – Игрално поле

Какво се променя?

FIBA дава по-голяма свобода за цветовете на линиите на терена.

Нови принципи

▪ Всички гранични линии трябва да са в един и същи цвят.

▪ Всяка двойка еднакви маркировки трябва да бъде в един и същи цвят в двете половини на игрището.

▪ Централната линия и централният кръг могат да бъдат в различен цвят.

Практическо значение

▪ Позволява повече маркетингови и брандови решения при организиране на турнири.

▪ Няма влияние върху съдийството.

Чл. 4 – Отбори

Какво се променя?

Премахва се изискването чорапите да бъдат видими.

Нов текст

Остава изискването:

всички състезатели да носят чорапи с еднакъв доминиращ цвят.

Практическо значение

▪ По-малко административни проблеми преди мач.

▪ Съдиите вече няма да проверяват дали чорапите се виждат.

Чл. 15 – Играч в действие на стрелба (Act of Shooting)

Това е една от най-важните промени за съдии и статистици.

Причина

FIBA отчита, че играчите все по-често се опитват да „изработват“ нарушения чрез изкуствени движения.

1. Начало и край на стрелбата (при стрелба с отскок)

Стрелбата започва:

◦ когато състезател започне движение, включващо топката и раменете нагоре към коша.

Завършва:

◦ когато топката напусне ръцете;

◦ или започне напълно ново действие за стрелба.

2. При пробив към коша (continuous movement)

Стрелбата започва:

◦ когато играчът овладее топката след дрибъл или след улавяне във въздуха;

◦ и продължи директно към движение за стрелба.

3. Ограничение за предно поле

Ново правило:

Играч може да бъде в действие на стрелба само ако е в предно поле.

Изключение:

◦ стрелба в края на периода;

◦ стрелба при изтичане на 24 секунди.

Практическо значение

Няма повече спорни ситуации с опити за "стрелба" от задно поле с цел получаване на наказателни удари.

4. След извършен фаул играчът подава топката

Ако след контакта:

◦ подаде топката;

◦ движи топката нагоре, но встрани от коша;

◦ не е обърнат към коша,

◦ той вече не се счита за стрелящ играч.

Практическо значение

Значително по-малко фаулове, отсъждани като стрелба.

Чл. 24 – Дрибъл

Какво се променя?

Прецизира се кога играчът е загубил контрол върху топката след първи дрибъл.

Втори дрибъл е позволен само ако:

◦ е стрелял;

◦ противник е докоснал топката;

◦ друг играч е докоснал топката след пас или изпускане.

Практическо значение

По-ясно тълкуване на нарушенията за двоен дрибъл

Чл. 36 – Технически фаул

Това е най-съществената дисциплинарна промяна.

Въвеждат се две категории технически фаул

◦ Категория 1 (по-тежки)

▪ Броят се към дисквалификация на състезател на терена.

▪ Пример

◦ неуважение към съдии;

◦ обидни жестове;

◦ провокации

◦ симулация;

◦ махане с ръце пред очите на противник;

◦ прекомерно размахване на лакти.

◦ Категория 2 (по-леки)

▪ Не се броят за дисквалификация.

▪ Примери:

◦ забавяне на играта;

◦ закъснение за начало на мача;

◦ неправомерно висене на ринга;

◦ goaltending при последен наказателен удар.

Нови правила за дисквалификация

Играч се дисквалифицира при:

• 2 технически фаула категория 1;

• 2 flagrant фаула;

• 1 технически категория 1 + 1 flagrant фаул.

Техническите фаулове категория 2 вече НЕ водят до дисквалификация.

Чл. 37 – Disruptive Foul

Това е изцяло нов вид фаул.

Какво заменя?

Старият Unsportsmanlike Foul е разделен на:

◦ Disruptive Foul (прекъсващо/накъсващо нарушение)

◦ Flagrant Foul (грубо нарушение)

Кога се отсъжда?

Примери

◦ Тактически фаул при бърза атака без реален опит за игра с топката.

◦ Тактически фаул в края на частта за спиране на часовника.

◦ Фаул отзад или отстрани срещу играч, който се движи сам към коша.

Практическо значение

Това е новият еквивалент на голяма част от сегашните неспортсменски фаулове.

Чл. 38 – Flagrant Foul

Новото име на най-тежките неспортуващи нарушения.

Критерии

▪ не е легитимно баскетболно действие;

▪ опасен контакт;

▪ безразсъдно или насилствено действие;

▪ прекомерно твърд контакт.

Наказание

Винаги:

◦ 2 наказателни удара (или съответно 2/3 при стрелба);

◦ притежание на топката от централната линия в предно поле.

Приложение А – Съдийски сигнали

Добавят се нови сигнали за:

◦ Delay of Game

◦ Disruptive Foul

◦ Flagrant Foul

Приложение D – Класиране на отборите

Добавя се нова процедура за подреждане на отборите, отпаднали:

◦ след групова фаза;

◦ след квалификация за четвъртфинал;

◦ след четвъртфинал.

Критерии

▪ По-високо място в групата.

▪ По-добър баланс победи/загуби.

▪ По-добра точкова разлика.

▪ Повече отбелязани точки.

Приложение F – IRS (Instant Replay System)

Добавят се нови възможности за видео повторение.

В последните 2 минути

Може да се проверява:

▪ дали топката е напуснала ръцете на изпълнителя на вкарване преди фаул от защитник;

▪ goaltending/interference ситуации;

▪ кой последен е докоснал топката

По всяко време на мача

Може да се проверява:

▪ дали кош е за 2 или 3 точки;

▪ дали трябва да се изпълнят 2 или 3 наказателни удара;

▪ дали има goaltending/interference след фаул;

▪ дали даден фаул трябва да бъде повишен или намален (personal ↔ disruptive ↔ flagrant ↔ disqualifying);

▪ кой е правилният изпълнител на наказателни удари;

▪ участие в сбивания и насилствени инциденти.

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