ФИБА с промени в правилата от 1 октомври

Промени в Официалните баскетболни правила на FIBA са предложени от Консултативната група по правилата на FIBA (FIBA Rules Advisory Group – RAG), която се състои от треньори, състезатели, съдии и други експерти. След това предложенията са разгледани от Техническата комисия на FIBA, преди да бъдат окончателно одобрени от Централния борд на FIBA по-рано тази година, информира БФББаскетбол на официалния си сайт.
Основните промени включват:
◦ Въвеждане на две категории технически нарушения, различаващи се по техните естество и тежест. Само едната категория ще води до дисквалификация от срещата при натрупване на 2 технически нарушения на състезател, или комбинация от техническо и неспортсменско нарушение
◦ Разширено използване на системата за видео повторение (Instant Replay System – IRS), която вече може да се използва по всяко време на мача, за да се:
▪ провери дали е налице нарушение на правилата goaltending (препречване пътя на топката) или basket interference (неправомерен контакт с коша) след извършен фаул
▪ установи дали топката все още е била в ръцете на вкарващия в игра топката, когато защитникът е извършил нарушение вкарването на топката в игра.
◦ Замяна на досегашното неспортсменско нарушение (Unsportsmanlike Foul) с два нови вида нарушения: Disruptive Foul (нарушение, прекъсващо играта) и Flagrant Foul (тежко неспортсменско нарушение).
◦ Отпада изискването чорапите да бъдат видими, като остава единствено изискването всички играчи от един отбор да носят чорапи с еднакъв доминиращ цвят.
◦ Осигурява се по-голяма свобода при избора на цветовете на линиите и маркировките на игралното поле, за да се отговори на съвременните изисквания за маркетинг, телевизионно излъчване и брандиране на събитията.
Обобщение на промените в Официалните баскетболни правила на FIBA 2026
Валидни от 1 октомври 2026 г.
Чл. 1 – Дефиниции
Какво се променя?
Добавя се уточнение, че навсякъде в правилника, където се използва терминът „комисар“ (Commissioner), той се отнася и за „технически делегат“ (Technical Delegate).
Практическо значение
▪ Няма промяна в самото провеждане на срещата.
▪ Целта е уеднаквяване на терминологията между различните състезания на FIBA.
Чл. 2 – Игрално поле
Какво се променя?
FIBA дава по-голяма свобода за цветовете на линиите на терена.
Нови принципи
▪ Всички гранични линии трябва да са в един и същи цвят.
▪ Всяка двойка еднакви маркировки трябва да бъде в един и същи цвят в двете половини на игрището.
▪ Централната линия и централният кръг могат да бъдат в различен цвят.
Практическо значение
▪ Позволява повече маркетингови и брандови решения при организиране на турнири.
▪ Няма влияние върху съдийството.
Чл. 4 – Отбори
Какво се променя?
Премахва се изискването чорапите да бъдат видими.
Нов текст
Остава изискването:
всички състезатели да носят чорапи с еднакъв доминиращ цвят.
Практическо значение
▪ По-малко административни проблеми преди мач.
▪ Съдиите вече няма да проверяват дали чорапите се виждат.
Чл. 15 – Играч в действие на стрелба (Act of Shooting)
Това е една от най-важните промени за съдии и статистици.
Причина
FIBA отчита, че играчите все по-често се опитват да „изработват“ нарушения чрез изкуствени движения.
1. Начало и край на стрелбата (при стрелба с отскок)
Стрелбата започва:
◦ когато състезател започне движение, включващо топката и раменете нагоре към коша.
Завършва:
◦ когато топката напусне ръцете;
◦ или започне напълно ново действие за стрелба.
2. При пробив към коша (continuous movement)
Стрелбата започва:
◦ когато играчът овладее топката след дрибъл или след улавяне във въздуха;
◦ и продължи директно към движение за стрелба.
3. Ограничение за предно поле
Ново правило:
Играч може да бъде в действие на стрелба само ако е в предно поле.
Изключение:
◦ стрелба в края на периода;
◦ стрелба при изтичане на 24 секунди.
Практическо значение
Няма повече спорни ситуации с опити за "стрелба" от задно поле с цел получаване на наказателни удари.
4. След извършен фаул играчът подава топката
Ако след контакта:
◦ подаде топката;
◦ движи топката нагоре, но встрани от коша;
◦ не е обърнат към коша,
◦ той вече не се счита за стрелящ играч.
Практическо значение
Значително по-малко фаулове, отсъждани като стрелба.
Чл. 24 – Дрибъл
Какво се променя?
Прецизира се кога играчът е загубил контрол върху топката след първи дрибъл.
Втори дрибъл е позволен само ако:
◦ е стрелял;
◦ противник е докоснал топката;
◦ друг играч е докоснал топката след пас или изпускане.
Практическо значение
По-ясно тълкуване на нарушенията за двоен дрибъл
Чл. 36 – Технически фаул
Това е най-съществената дисциплинарна промяна.
Въвеждат се две категории технически фаул
◦ Категория 1 (по-тежки)
▪ Броят се към дисквалификация на състезател на терена.
▪ Пример
◦ неуважение към съдии;
◦ обидни жестове;
◦ провокации
◦ симулация;
◦ махане с ръце пред очите на противник;
◦ прекомерно размахване на лакти.
◦ Категория 2 (по-леки)
▪ Не се броят за дисквалификация.
▪ Примери:
◦ забавяне на играта;
◦ закъснение за начало на мача;
◦ неправомерно висене на ринга;
◦ goaltending при последен наказателен удар.
Нови правила за дисквалификация
Играч се дисквалифицира при:
• 2 технически фаула категория 1;
• 2 flagrant фаула;
• 1 технически категория 1 + 1 flagrant фаул.
Техническите фаулове категория 2 вече НЕ водят до дисквалификация.
Чл. 37 – Disruptive Foul
Това е изцяло нов вид фаул.
Какво заменя?
Старият Unsportsmanlike Foul е разделен на:
◦ Disruptive Foul (прекъсващо/накъсващо нарушение)
◦ Flagrant Foul (грубо нарушение)
Кога се отсъжда?
Примери
◦ Тактически фаул при бърза атака без реален опит за игра с топката.
◦ Тактически фаул в края на частта за спиране на часовника.
◦ Фаул отзад или отстрани срещу играч, който се движи сам към коша.
Практическо значение
Това е новият еквивалент на голяма част от сегашните неспортсменски фаулове.
Чл. 38 – Flagrant Foul
Новото име на най-тежките неспортуващи нарушения.
Критерии
▪ не е легитимно баскетболно действие;
▪ опасен контакт;
▪ безразсъдно или насилствено действие;
▪ прекомерно твърд контакт.
Наказание
Винаги:
◦ 2 наказателни удара (или съответно 2/3 при стрелба);
◦ притежание на топката от централната линия в предно поле.
Приложение А – Съдийски сигнали
Добавят се нови сигнали за:
◦ Delay of Game
◦ Disruptive Foul
◦ Flagrant Foul
Приложение D – Класиране на отборите
Добавя се нова процедура за подреждане на отборите, отпаднали:
◦ след групова фаза;
◦ след квалификация за четвъртфинал;
◦ след четвъртфинал.
Критерии
▪ По-високо място в групата.
▪ По-добър баланс победи/загуби.
▪ По-добра точкова разлика.
▪ Повече отбелязани точки.
Приложение F – IRS (Instant Replay System)
Добавят се нови възможности за видео повторение.
В последните 2 минути
Може да се проверява:
▪ дали топката е напуснала ръцете на изпълнителя на вкарване преди фаул от защитник;
▪ goaltending/interference ситуации;
▪ кой последен е докоснал топката
По всяко време на мача
Може да се проверява:
▪ дали кош е за 2 или 3 точки;
▪ дали трябва да се изпълнят 2 или 3 наказателни удара;
▪ дали има goaltending/interference след фаул;
▪ дали даден фаул трябва да бъде повишен или намален (personal ↔ disruptive ↔ flagrant ↔ disqualifying);
▪ кой е правилният изпълнител на наказателни удари;
▪ участие в сбивания и насилствени инциденти.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google