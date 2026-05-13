Роб Пелинка: Благословия е да имаш в отбора си ЛеБрон Джеймс

Генералният мениджър на Лос Анджелис Лейкърс Роб Пелинка потвърди, че иска да запази суперзвездата ЛеБрон Джеймс в отбора и през следващия сезон в НБА.

41-годишният ветеран завърши рекордната си 23-а кампания в Лигата след отпадането на „Езерняците“ от Оклахома Сити Тъндър с 0-4 победи в полуфиналите на Западната конференция. Джеймс обаче заяви, че не знае дали ще продължи да играе.

„Всеки отбор, включително нашият, би желал да има ЛеБрон Джеймс в състава си. Това само по себе си е благословия, това, което той прави“, заяви Роб Пелинка, цитиран от АП.

ЛеБрон Джеймс, който е реализатор номер 1 в историята на НБА, ще стане свободен агент през лятото, така че сам може да избере къде да продължи кариерата си, ако отложи оттеглянето си с още една година. Не всеки отбор обаче има финансовата гъвкавост да покрива изключително високата заплата на четирикратния носител на приза за Най-полезен играч.

Тимът на ЛА Лейкърс разполага с достатъчен бюджет за заплати, но ръководството ще трябва да прецени дали не би било по-добре тези средства да бъдат насочени другаде. Въпреки това Роб Пелинка се надява Джеймс да остане част от опитите им да построят отбор около Лука Дончич, който да може да се бори за титлата в НБА.

ЛеБрон Джеймс след отпадането на Лейкърс: Дадох абсолютно всичко от себе си, не зная какво ми е подготвило бъдещето

„Той е дал толкова много на съотборниците си, на този клуб, а това, което ние искаме повече от всичко, е да го уважим на свой ред“, добави генералният мениджър на Лейкърс.

Роб Пелинка неколкократно повтори, че времето за вземане на решения на Джеймс трябва да бъде уважено. Това означава, че от отбора ще чакат той да им съобщи решението си, а дори изглежда, че те нямат против това да се случи след седмици.

„Първото нещо е да го оставим да реши какви ще бъдат следващите му стъпки. Дали иска да играе още една година в НБА? Това ще бъде решено със семейството му, с близките му хора, а ние просто искаме да уважим това негово пространство“, обясни Роб Пелинка.

ЛеБрон Джеймс прекара осем сезона с калифорнийци, което е най-дългият му непрекъснат престой в един отбор. В Лос Анджелис той постигна няколко рекорда за НБА и спечели титлата през 2020 година, а впоследствие дори успя да сподели терена с 21-годишния си син Брони.

През изминалия сезон ветеранът пропусна 22 мача заради контузии и записа най-ниските си средни показатели за кариерата от 20,9 точки на мач, оставайки на трето място сред офанзивните играчи на Лейкърс, зад Лука Дончич и Остин Рийвс.

Снимки: Imago