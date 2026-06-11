ЛеБрон Джеймс се короняса за най-великия на всички времена: Няма никакво съмнение

Увереността е движеща сила за ЛеБрон Джеймс, който се обяви за най-великия играч в историята, докато обмисля кога ще се оттегли и каква ще е ролята му в прехода на Лос Анджелис Лейкърс към ерата на Лука Дончич.

В обширен материал, публикуван от списание Time, ЛеБрон Джеймс коментира вечния дебат за най-великия играч на всички времена, като уверено постави себе си на върха в класацията. „Не бих избрал никого пред себе си“, заяви четирикратният шампион на НБА, добавяйки: „Няма никакво съмнение“.

41-годишният играч на ЛА Лейкърс призна, че и други легендарни фигури биха подходили със същото самочувствие. „Майкъл би казал същото. Коби, да почива в мир, също би казал същото. Меджик би казал същото. Бърд би казал същото. Шак би могъл да каже същото. Покойният велик Уилт. Карим. Не мисля, че някой от нас би избрал друг“, отбеляза той.

„Ако има генерален мениджър, който ни оглежда всичките на основната линия и има право на първи избор, ще му е много трудно да не избере мен“, настоя Джеймс.

С наближаването на статута си на неограничен свободен агент, роденият в Акрън играч даде ясно да се разбере, че окончателното му решение за оттегляне зависи изцяло от неговата психическа нагласа.

„Всичко е в ума“, обясни Джеймс относно евентуален 24-и сезон в кариерата си. „Тялото ще последва накъдето го поведе умът. Когато вече не изпитвам любов към това да пристигам в залите пет часа преди мач, за да започна подготовката си, ако вече не обичам да ходя на тренировка два часа и половина по-рано, тогава ще знам, че съм приключил. Защото тогава ще започна да мамя играта“, допълни ЛеБрон.

С поглед към редовния сезон 2026/27, "Езерняците" се намират на сложен оперативен кръстопът. Отборът вече е прехвърлил основния си фокус към словенската суперзвезда Лука Дончич, докато същевременно навигира последните глави от историческата кариера на Джеймс.

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Снимки: Gettyimages