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Оскар Пиастри сложи край на слуховете за бъдещето си с една дума

  • 16 юли 2026 | 19:15
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Оскар Пиастри прекрати спекулациите, че Макс Верстапен може да заеме мястото му в Макларън, с кратък, но кристално ясен отговор.

Известно е, че четирикратният шампион проучва възможностите си извън настоящия си тим и може да напусне в края на сезона, ако реши да активира клаузата си за прекратяване, условията за която вече са изпълнени.

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Тъй като Мерцедес и Ферари нямат свободни места за Верстапен, единственият друг отбор, към който той реално би могъл да се присъедини, е Макларън. По време на уикенда за Гран При на Австрия се появиха слухове, че лагерът на Верстапен е започнал разговори с Макларън за потенциално пилотско място.

Изпълнителният директор Зак Браун беше категоричен, че макар да уважава уменията на Верстапен и приноса, който би могъл да има към отбора, той е доволен от настоящата си пилотска двойка в лицето на Ландо Норис и Пиастри. Въпреки това, именно Пиастри продължи да бъде свързван с освобождаване на мястото си, ако Верстапен се присъедини. Неговият мениджър Марк Уебър отхвърли тези твърдения миналата седмица, заявявайки, че нищо не се е променило и че австралиецът ще остане съотборник на Норис.

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В изказване преди уикенда за Гран При на Белгия, където той е действащият победител в състезанието, Пиастри на практика сложи край на спекулациите, че Верстапен ще заеме мястото му, с отговор от една дума.

„Да“, отговори Пиастри, когато беше директно попитан от медиите дали ще се състезава за Макларън през 2027 година.

„Не осъзнавах, че това е спорен въпрос. Очевидно видях и чух някои от слуховете, но аз се чувствам много комфортно с позицията си и мястото, на което се намирам. Зак и Андреа бяха страхотни през цялото време и много ме успокояваха.

„Ясно е, че Макс не се чувства в страхотна позиция в момента и проучва възможностите си. Същото беше и миналата година с него и Мерцедес, така че не е нищо ново, но аз съм много щастлив от това къде съм и накъде вървят нещата.

„Не съм особено притеснен. Важно е хората да знаят как стоят нещата, какво е състоянието на пазара, а всяка информация, която можеш да получиш, е полезна.

„Така че аз вярвам на отбора тук, на нещата, които са ми казани, и на вярата в мен. Това е всичко, което наистина ме интересува“, добави той впоследствие.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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