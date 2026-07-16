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Керкез: Очакват ни добри времена с Ираола

  • 16 юли 2026 | 18:28
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Защитникът на Борнемут Милош Керкез изрази задоволството си от факта, че ще работи отново с бившия си наставник Андони Ираола, който пое Ливърпул. Испанският специалист замени напусналия Арне Слот начело на мърсисайдци.

Керкез и Ираола прекараха заедно два сезона в Борнемут, където левият бек се утвърди като ключов играч под ръководството на баския треньор. Унгарецът вярва, че стилът на игра на Ираола ще пасне перфектно на новия му отбор.

„Много се радвам, че той и щабът му са тук, защото постигнахме успехи заедно в Борнемут. Бях щастлив, когато научих за пристигането му. Познавам го добре, както и той мен, и знам какво мога да предложа на неговия стил на игра. Той изисква много енергия и ще пасне идеално на Ливърпул. Вярвам, че ни очакват добри времена“, заяви Керкез пред клубния уебсайт на Ливърпул.

Защитникът описа Ираола като прям и изискващ треньор, чийто манталитет ще донесе позитиви на „Анфийлд“.

„Андони е добър и директен човек. Казва ти какво иска да види и останалото зависи от теб. Ако не го правиш, не играеш. Толкова е просто. Не е от най-приказливите, но е емоционален, което се вижда край тъчлинията. Той е от Билбао, а всички знаем за манталитета на хората оттам. Сигурен съм, че е перфектният мениджър за Ливърпул“, добави унгарският национал.

Керкез, който попадна в идеалния отбор на Висшата лига в последния си сезон с екипа на Борнемут, отдава голяма част от заслугата за своето развитие именно на Ираола и неговия екип.

„Той помогна много за развитието ми. През първата година правехме много видеоанализи с асистентите му. Втората година беше по-силна, защото вече се бях адаптирал. Андони обича директния футбол и това е перфектно не само за мен, но и за останалите в отбора“, коментира бранителят.

Керкез говори пред клубната телевизия по време на втория ден от предсезонната подготовка на мърсисайдци, изразявайки нетърпението си за началото на новия сезон.

„Радвам се, че се завърнах. Ваканцията беше твърде дълга, честно казано. Липсваха ми тренировките, но успях да се видя със семейството си. Сега е време отново да влезем във форма. Всички сме пълни с положителна енергия и сме фокусирани изцяло върху новия сезон“, завърши той.

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