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Марко Бедзеки претърпя успешна операция, целта е завръщане на „Силвърстоун“

  • 12 юли 2026 | 14:41
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От Априлия Рейсинг потвърдиха, че Марко Бедзеки е претърпял успешна операция на лявата си ключицата в Италия.

След катастрофата си във втората фаза на квалификация за Гран При на Германия, Бедзеки се завърна в родината си в събота, за да се подложи на операция за счупената си ключица, която го извади от остатъка от състезателния уикенд на „Заксенринг“.

В неделя от Априлия Рейсинг съобщиха, че операцията, извършена в университетската болница в Сасуоло, е преминала успешно и пилотът с н№72 вече се възстановява. От отбора заявиха, че се надяват да видят Бедзеки отново на пистата за следващото състезание, което ще се проведе след месец на „Силвърстоун“.

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Снимки: Gettyimages

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