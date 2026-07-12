Марко Бедзеки претърпя успешна операция, целта е завръщане на „Силвърстоун“

От Априлия Рейсинг потвърдиха, че Марко Бедзеки е претърпял успешна операция на лявата си ключицата в Италия.
След катастрофата си във втората фаза на квалификация за Гран При на Германия, Бедзеки се завърна в родината си в събота, за да се подложи на операция за счупената си ключица, която го извади от остатъка от състезателния уикенд на „Заксенринг“.
В неделя от Априлия Рейсинг съобщиха, че операцията, извършена в университетската болница в Сасуоло, е преминала успешно и пилотът с н№72 вече се възстановява. От отбора заявиха, че се надяват да видят Бедзеки отново на пистата за следващото състезание, което ще се проведе след месец на „Силвърстоун“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages