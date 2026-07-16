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Оливър Беарман коментира изненадващите слухове за Ред Бул

  • 16 юли 2026 | 17:26
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Оливър Беарман отговори на информациите, че Ред Бул го „държи под око“, като същевременно сподели подробности за бъдещето си във Формула 1.

Пилотът призна, че спекулациите за засиления интерес на Ред Бул към неговото развитие са „ласкателни“, докато той продължава да впечатлява във втория си пълен сезон в спорта. По време на Гран При на Великобритания коментаторът на Sky Sports F1 Дейвид Крофт разкри, че отборът, воден от Лоран Мекис, „държи под око“ пилота на Хаас в случай, че Макс Верстапен реши да търси ново предизвикателство в падока.

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Преди началото на уикенда в Белгия, 21-годишният състезател беше попитан за неочакваните слухове, на което той подчерта, че това си остава само спекулация.

„Доста е ласкателно да чувам подобни неща, свързани с отбор като Ред Бул, който е невероятно успешен, и да бъда свързван с тях по какъвто и да е начин, дори и само като слухове, е много приятно“, заяви Беарман. „Но, както казах, това са само слухове и в момента съм напълно съсредоточен върху работата си тук с Хаас.“

Въпреки че мястото му във Формула 1 изглежда сигурно, Беарман е изправен пред несигурно бъдеще. Той има договор с Ферари, след като премина през академията на Скудерията, и се представя по-добре от съотборника си Естебан Окон. Въпреки това, макар мнозина да очакват той да се изкачи нагоре в решетката с напредването на кариерата си, пътят му към италианския тим е блокиран от Шарл Леклер и Люис Хамилтън. Първият наскоро удължи дългосрочния си договор, а вторият се радва на завръщане към добрата си форма през този сезон.

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След като направи своя дебют във Формула 1 за базирания в Маранело отбор, замествайки Карлос Сайнц на Гран При на Саудитска Арабия през 2024 година, отдавна се очаква той да стане титулярен пилот на Ферари.

„Е, надявам се“, каза британският пилот на въпрос дали бъдещето му е свързано със Скудерията. „Нямам пълната дума за това, но Ферари ми се довериха от самото начало във Формула 3, поставиха ме в болида си и през 2024 и са основната причина да съм тук в момента.

„Но в момента се наслаждавам на това, което правя с Хаас, и колкото по-бърз съм сега, толкова по-лесен ще направя живота си в бъдеще.“

Запитан дали от Ферари са му дали някакви индикации за бъдещето му в отбора, Беарман отговори: „Не. В момента нямам договор за следващата година, така че просто чакам в неведение.“

Въпреки това, когато беше попитан дали е „истински свободен агент“ за 2027 г., Беарман, за когото се смята, че има опция в договора си с Хаас за следващата година, отрече това да е така, добавяйки: „Не, не, не това казах. Не.“

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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