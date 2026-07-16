Джъстин Гейджи не се интересува от реванш с Пади Пимблет

Шампионът на UFC Джъстин Гейджи все още обмисля вариантите за следващия си двубой, но не очаквайте той веднага да подпише договор за реванш срещу Пади Пимблет.

Преди зашеметяващото си представяне, с което детронира Илия Топурия на галавечерта на UFC в Белия дом, Гейджи трябваше да се справи с Пимблет в битка за временната титла през януари. Въпреки че не беше смятан за фаворит, Гейджи изнесе поредното си впечатляващо представяне, като надигра Пимблет в стойка и спечели с единодушно съдийско решение.

През изминалия уикенд обаче, на UFC 329, Пимблет открадна шоуто със светкавичната си победа чрез събмишън над Беноа Сен Дени, което го върна отново в надпреварата за титлата. Но като се има предвид, че победи Пимблет само преди шест месеца, Гейджи не изглежда особено заинтересован да се изправи срещу него отново толкова скоро.

Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута

„Обречени ли сме да се бием отново? Не“, заяви Гейджи пред Пат Макафи в сряда по повод Пимблет.

Въпреки това Гейджи уважава всички добри думи, които Пимблет каза за него по време на седмицата преди битката, особено вдъхновението, което е получил, гледайки победата му над Топурия през юни. Пимблет призна, че е изпитвал трудности веднага след загубата си от Гейджи, но ставайки свидетел на представянето срещу Топурия, това наистина е променило гледната му точка. Въпреки загубата, англичанинът успя да изиграе всичките пет рунда с Гейджи в двубой, който е кандидат за „Битка на годината“.

Гейджи оценява факта, че успеха му над Топурия е отекнал толкова силно сред спортисти от различни спортове.

„Мисля, че е лудост какво направи моята история за толкова много хора“, каза Гейджи. „Рафаел Физиев, човек, с когото се бих два пъти, казва нещо много подобно. Някак си го съживих, когато спечелих онази битка. Това, че е губил два пъти от мен и е бил в клетката с мен два пъти, го е подмладило. Видях Антъни Джошуа да говори за това как никога не трябва да забравяш колко истински и опасен е боят и никога да не ставаш твърде самонадеян. Той е научил това от този урок.“

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„Много е готино, че всички спортисти уважават нашия спорт, защото е толкова смиряващ, толкова първичен. Един срещу един. Страхотно е“, добави той.

Що се отнася до собствената му кариера, Гейджи по-рано заяви, че очаква да се бие отново, но е малко вероятно да се завърне в действие преди 2027 г.

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