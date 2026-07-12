Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута

Пади Пимблет записа една от най-важите си победи досега.

Англичанинът изпрати в безсъзнание Беноа Сен Дени още 52 секунди след началото на двубоя им. Битката бе основен подгряващ дуел на събитието UFC 329 в Лас Вегас.

Сен Дени се втурна в атака още след първия гонг. При опит за събаряне със захват на левия крак на Пимблет вратът на Сен Дени попадна в ръцете на "скаузъра" и той приложи задушаваща техника "Дарц". Секунди след това реферът забеляза, че французинът е изпаднал в безсъзнание и сложи край на битката.

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