Ей Джей се замислил над кариерата си след загубата на Илия Топурия

Загубата на Илия Топурия от Джъстин Гейджи на събитието UFC Белия дом накара боксовата звезда Антъни Джошуа да преоцени собствената си кариера.

Когато Джъстин Гейджи победи Илия Топурия, той не просто промени своята кариера и тази на съперника си, но повлия и на Антъни Джошуа.

На галавечерта UFC Белия дом Гейджи постигна една от най-забележителните изненади в историята на UFC, надделявайки над Топурия в рамките на четири рунда, за да спечели безспорната титла в лека категория. Това беше огромен успех за Гейджи и съкрушителна загуба за Топурия, който загуби статуса си на непобеден боец.

Топурия се намираше в изключителна серия в UFC и демонстрираше самочувствие, напомнящо за най-добрите години на Конър Макгрегър, като дори празнуваше победите си преди самите битки. След поражението обаче увереността на Топурия започна да изглежда като арогантност, което накара бившия световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа да преосмисли собствената си кариера.

„Не всичко е забавление и игри. Това е много, много сериозна работа“, заяви Джошуа пред „Combat Involved“. „Когато гледах онзи мач между Илия Топурия и Джъстин Гейджи, след това спрях да отговарям на хората, защото си казах: „Това не е шега.“

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„Видях в лицето на Илия някой, който беше предопределен да победи. Звездите бяха подредени в негова полза. Мисля, че Илия беше побеждавал хора, от които Джъстин беше губил, знаете, шансовете бяха на негова страна. И точно това казвам. Илия – не че беше нещо лошо, но го видях да празнува предварително. Той има право да прави каквото си иска, но аз просто си взех поука от това и си казах: „Върни се към това да си неоткриваем, по-малко достъпен, защото бойният спорт е толкова сериозен.“

Джошуа има впечатляващи постижения, печелейки златен медал на Олимпийските игри през 2012 г., преди да стане професионалист, където е двукратен обединен шампион в тежка категория. Подобно на Топурия, „Ей Джей“ претърпя неочаквана загуба в разцвета на славата си, когато беше спрян от Анди Руис-младши и загуби титлите си през 2019 г. Но дори и със собствения си опит, Джошуа сподели, че загубата на Топурия е била толкова шокираща, че го е накарала да се префокусира.

„Видяхте лицето му, през какво премина“, каза Джошуа. „Не е шега, човече. Не е шега. И какво искам аз? Искам да се подобрявам. Искам да стоя далеч от хора, които всъщност не разбират за какво става въпрос в бойния спорт, които си мислят, че всичко е просто блясък и искат да са там заради светлините на прожекторите и забавлението. Искам да създам малка армия от войници, които просто обичат да се бият. Всичките ми приятели ще имат боен манталитет. Не искам около мен хора, които... едните ми приятели са тук за партита, другите за нещо друго. Моята армия е фокусирана върху битките.“

В момента Джошуа е съсредоточен върху предстоящия си мач с Кристиан Пренга, който ще се проведе на 25 юли и служи като подгряващ двубой за планирания му сблъсък с Тайсън Фюри по-късно тази година.

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