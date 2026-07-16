Дунав (Русе) привлече сръбски халф

Дунав подписа договор с Владан Видакович. 27-годишният полузащитник пристига в Русе с опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния.

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Високият 193 см Видакович е преминал през школата на Войводина, бил е част от юношеските и младежките национални гарнитури на Сърбия, а в своята кариера е носил екипите на Марибор, Спартак (Суботица), Динамо (Батуми), с който става шампион на Грузия през 2023 година, Ивердон-Спорт, Нови Пазар и Политехника (Яш).

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