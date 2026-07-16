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Локо (Сф) започна обновяване на настилката на тренировъчния си терен

  • 16 юли 2026 | 12:59
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Локомотив (София) започна ремонт на тренировъчното игрище. Новата изкуствена тревна настилка на терена ще бъде от по-висок клас и ще осигури по-добри условия за подготовка на футболистите.

"През тази седмица започна ремонтът по обновяването на тренировъчното игрище на стадион "Локомотив". Извършва се замяна на изкуствената тревна настилка с такава от най-висок клас. Новото игрище ще осигури отлични условия за подобряване на тренировъчния процес, повишаване качеството на подготовка и безопасност за всички трениращи.

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До края на август се очаква децата от Академия Локомотив да се радват на вече обновеното тренировъчно игрище. В периода на ремонтните дейности по-големите ще използват тренировъчната база на стадион "Требич", докато по-малките все още са в лятна почивка. Локомотив ще направи всичко по силите си да развива и подобрява условията в школата. Тази инвестиция е поредната стъпка в посока създаване на модерна и конкурентна база, която гарантира амбициите за изграждане на бъдещите ни таланти", се казва в съобщение в официалната страница на Локомотив (София).

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