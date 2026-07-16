Национал засега отказва на Локо (София)

Очакваният в Локомотив (София) десен бек Николай Минков все още не е подписал с клуба. Двете страни бяха постигнали принципна договорка играчът да подсили червено-черните, но в последния момент той е пожелал още малко време.

Клубът е предложил на доскорошния футболист на Ботев Пловдив заплата от 8000 евро и договор за 2 години, но засега той не е приел. Надявал се е да получи по-добро финансово предложение от железничарите. Играчът очаквал развитие и около евентуален трансфер в чужбина, съобщава Тема Спорт.

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