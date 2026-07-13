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Потенциалният съперник на Левски вдигна Суперкупата на Румъния

  • 13 юли 2026 | 01:11
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Потенциалният съперник на Левски вдигна Суперкупата на Румъния

Отборът на Университатя (Крайова), който може да срещне българския шампион Левски във втория предварителен кръг на Шампионската лига, записа “златен требъл” за 2026 г. След като тимът от Крайова вдигна шампионската титла в румънската Суперлига, както и Купата на Румъния през пролетта, сега добави към витрината си и трофея от Суперкупата в северната ни съседка.

В спора за отличието Университатя (Крайова) надви тима, който носи същото име от град Клуж. Мачът завърши при равенство 1:1 в редовното време, като за шампионите резултата откри Стивън Нсимба в 40-ата минута, а след почивката Алибек Алиев изравни в 56-ата минута.

След това в редовното време нови голове не паднаха и нещата опряха до изпълнение на 11-метрови наказателни удари, без да се играят продължения по 15 минути. Там Асад Ал Хамлауи, Адриан Руш, Александру Чикалдау, Карлос Мора и Анзор Меквабишвили вкараха всичките пет дузпи за Университатя (Крайова), докато за Университатя (Клуж) единственият пропуск направи Исуф Макалу. Така точните удари на Александру Чипчиу, Мариус Стефанеску и Мухамаду Драме се оказаха безсмислени, а съперниците от Крайова ликуваха с 5:3 при дузпите и общ резултат 6:4.

Интересното е, че двата тима се срещнаха през май и във финала на турнира за Купата на Румъния, където Университатя (Крайова) пак спечели след наказателни удари - тогава след 0:0 в игровата част от двубоя и 6:5 при дузпите.

Иначе румънските шампиони трябва да елиминират беларуския първенец Макслайн (Рогачев), за да се класират за втория предварителен кръг на Шампионската лига, където ще играят с родния Левски, ако “сините” елиминират Борац (Баня Лука). Българите стигнаха до 1:1 в първия мач срещу бошняците, докато румънците спечелиха с 4:1 срещу беларусите. Университатя (Клуж) пък направи 0:0 срещу Динамо (Киев) в Лига Европа и при победа на реванша ще играе във втория квалификационен кръг срещу ПАОК на Кирил Десподов.

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