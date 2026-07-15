Нови два мача от Лигата на конференциите

Паралелно със заключителните битки от Мондиал 2026, както и първите мачове в Шампионската лига, светът на футбола ще получи доза украшение и от две нови срещи в Лигата на конференциите. Те са от първия предварителен кръг на третата по сила надпревара под шапката на УЕФА, като тук все още няма да видим българско представителство.

Вместо това първо излязоха един срещу друг Малишева от Косово и Влазния от Албания в ранния мач. Албанците имаха преднина от първата среща с 2:1, но претърпяха тежко поражение с 0:5 и напуснаха надпреварата със загуба в общия резултат с 2:6.



В момента пък Дечич играе срещу Лиепая от Латвия. Балтийците взеха аванс от 1:0 преди седмица.

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