Косовари разбиха албанци в Лигата на конференциите

Косовският Малишево разгроми албанския Влазня с 5:0 в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и продължава напред в турнира. Въпреки че загубиха първата среща с 1:2, футболистите на Малишево направиха впечатляващ обрат на реванша у дома и с общ резултат 6:2 от двата мача елиминираха своя съперник. По този начин косовският тим си осигури място в следващата фаза.

Домакините наложиха пълна доминация на терена и откриха резултата в 34-ата минута чрез Крешник Ука. Точно преди края на първото полувреме, в 45+1-вата минута, Джемал Ибиши удвои преднината на своя отбор. Натискът на косоварите продължи и през втората част, като Крешник Ука отбеляза своя втори гол в срещата в 52-рата минута, а Арлинд Велиу покачи на 4:0 в 57-ата минута. Точка на спора и крайния разгром в този първи кръг оформи резервата Кренар Дулай, който се разписа в 89-ата минута за 5:0.

С този категоричен успех Малишево се класира за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там техен следващ съперник ще бъде шотландският Хибърниън, като първата среща е насрочена за 23 юли, а реваншът в Единбург ще се изиграе на 30 юли.

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