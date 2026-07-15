Лиепая ликува в Черна гора

Латвийският Лиепая постигна ценна победа с 2:1 като гост на черногорския Дечич в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за следващата фаза на турнира. Тъй като първата среща в Латвия също бе завършила с успех 1:0 за Лиепая, с общ резултат 3:1 от двата мача те елиминираха своя съперник.

Домакините стартираха амбициозно и успяха да открият резултата в 12-ата минута чрез Давор Контич за 1:0. Гостите от Лиепая обаче реагираха точно преди края на първото полувреме, когато в 45-ата минута Кивон Лейдсман изравни за 1:1. Крайният резултат в срещата и пълният обрат за латвийците бе оформен през второто полувреме, когато в 61-вата минута Фелипе Виейра Кардосо реализира за крайното 1:2.

С този ценен успех далеч от дома ФК Лиепая официално се класира за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В следващата фаза на турнира техен опонент ще бъде Аустрия (Виена), като първите срещи от този етап са насрочени за 23 юли, а реваншите ще се изиграят на 30 юли.

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