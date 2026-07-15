Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
  1. Sportal.bg
  2. Лиепая
  3. Лиепая ликува в Черна гора

Лиепая ликува в Черна гора

  • 15 юли 2026 | 23:46
  • 104
  • 0
Лиепая ликува в Черна гора

Латвийският Лиепая постигна ценна победа с 2:1 като гост на черногорския Дечич в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за следващата фаза на турнира. Тъй като първата среща в Латвия също бе завършила с успех 1:0 за Лиепая, с общ резултат 3:1 от двата мача те елиминираха своя съперник.

Домакините стартираха амбициозно и успяха да открият резултата в 12-ата минута чрез Давор Контич за 1:0. Гостите от Лиепая обаче реагираха точно преди края на първото полувреме, когато в 45-ата минута Кивон Лейдсман изравни за 1:1. Крайният резултат в срещата и пълният обрат за латвийците бе оформен през второто полувреме, когато в 61-вата минута Фелипе Виейра Кардосо реализира за крайното 1:2.

С този ценен успех далеч от дома ФК Лиепая официално се класира за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В следващата фаза на турнира техен опонент ще бъде Аустрия (Виена), като първите срещи от този етап са насрочени за 23 юли, а реваншите ще се изиграят на 30 юли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

  • 15 юли 2026 | 21:26
  • 1370
  • 2
Лацио представи най-новия си защитник

Лацио представи най-новия си защитник

  • 15 юли 2026 | 20:48
  • 992
  • 1
Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

  • 15 юли 2026 | 20:42
  • 2103
  • 2
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:00
  • 39336
  • 229
Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

  • 15 юли 2026 | 20:22
  • 4254
  • 1
Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

  • 15 юли 2026 | 19:43
  • 2019
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:00
  • 39336
  • 229
Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 20:50
  • 35810
  • 110
Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

  • 15 юли 2026 | 20:10
  • 19654
  • 102
Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 75619
  • 150
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 31952
  • 61
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

  • 15 юли 2026 | 16:33
  • 25482
  • 44