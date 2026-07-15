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МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Афула)
  3. Септември (Тервел) загуби от израелци

Септември (Тервел) загуби от израелци

  • 15 юли 2026 | 21:37
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Септември (Тервел) загуби от израелци

Септември (Тервел) падна от Апоел (Афула, Израел) с 0:4 в приятелска среща, играна в Албена. Гостите вкараха по-два пъти в полувремената. Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред Sportal.bg.

„Впечатлен съм от съперника. Срещнахме подготвен отбор, който играе на висока скорост. Принуди ни и ние да играем със същото темпо. По-назад сме с подготовката от тях. Имаме нови момчета в състава. Смятам, обаче, че се справихме през първото полувреме. Доволен съм от старанието на всичките ни футболисти. Този мач е много полезен за нас и ще ни помогне да се движим възходящо“.

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