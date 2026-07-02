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  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Септември стартира подготовка с 18 футболисти

Септември стартира подготовка с 18 футболисти

  • 2 юли 2026 | 17:19
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Септември стартира подготовка с 18 футболисти

ФК Септември 98 (Тервел) даде старт на своята предсезонна подготовка. „Хановете“ са първият тим, който вече проведе тренировка в Североизточната Трета лига. Вчера, 1 юли, старши треньорът на тима Георги Иванов – Геша изведе на занимание 18 футболисти, които бяха част от Септември и през миналата кампания.

"Не е спешно да търсим други футболисти. Мисля, че отборът ни няма да е по-слаб от миналата година. Ще вкараме свежа, млада кръв. Дано момчетата да са ентусиазирани и да се представят добре. Покрай старите смятам, че ще направим добра спойка“, сподели Геша.  

На този етап не можем да споделим конкретика около контролните срещи. Единствено е сигурно, че отборът ще срещне Добруджа (Добрич) в една от проверките си и ще направи учебна игра срещу елитния Спартак (Варна).

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