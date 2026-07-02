Защитник от Септември (Тервел) прекрати кариерата си

Централният защитник на Септември (Тервел) Станислав Иванов реши да сложи край на своята кариера.
Иванов спира с любимата игра, след като от три поредни сезона неизменно е един от основните футболисти на „хановете“ и прекара общо пет незабравими кампании в отбора.
Решението му е базирано на лични ангажименти, на които състезателят ще се отдаде от този момент нататък.
„Знам, че обича футбола и постоянно иска да играе, но явно вече няма физическата възможност, а и времето заради свой личен бизнес. Можем само да му благодарим за всичко, което е направил за нашия отбор“, заяви старши треньорът на септемврийци Георги Иванов – Геша.
Пожелаваме много успехи на Станислав Иванов във всяко начинание!
Снимка: septemvri98.com