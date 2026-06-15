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Илия Топурия е откаран в болница веднага след загубата пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 11:41
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Илия Топурия е откаран в болница веднага след загубата пред Белия дом

Илия Топурия е бил незабавно транспортиран в местна болница във Вашингтон след бруталния си мач и загубата от Джъстин Гейджи в главното събитие на UFC Белия дом.

Вече бившият шампион на UFC в лека категория получи сериозни наранявания и на двете си очи, с огромен оток, който почти доведе до прекратяване на двубоя след третия рунд. В края на четвъртия рунд той понесе още удари, което накара треньорите му да спрат мача, коронясвайки Гейджи за нов безспорен шампион.

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След събитието изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт предостави актуална информация за състоянието на Топурия и плановете за бъдещето му, след като претърпя първата загуба в кариерата си.

„Буквално го изкарахме от октагона, още преди ръката на съперника му да бъде вдигната, и го изпратихме в болница“, заяви Уайт на пресконференцията след UFC Белия дом. „Илия е в болница. Целият е в травми. Не съм лекар, но окото му изглеждаше така, сякаш вероятно има счупена орбитална кост. Не знам това със сигурност. Това не е факт. Просто предполагам.“

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„Плановете ми за него са да се прибере вкъщи, да си почине и да се възстанови. Да не бърза, тази вечер беше тежка за него. Просто искам да се уверя, че е здрав и добре, и дори не мисля за следващия му мач. Искам само да се прибере, да се отпусне, да си почине и да се излекува“, добави Уайт.

След бързия старт на Топурия в началото на битката, който включваше и почти завършваща ситуация във втория рунд, изглеждаше, че физическата му подготовка започна да отслабва, докато Гейджи нанасяше все повече щети. С почти затворено ляво око след третия рунд, Топурия трябваше да премине преглед от лекаря край ринга, само за да се установи дали може безопасно да продължи двубоя.

Трябва да се отбележи, че Топурия изглеждаше по-добре в началото на четвъртия рунд, но Гейджи просто продължи да го налага, нанасяйки опустошителни удари и онзи брутален удар с коляно точно преди да прозвучи гонгът. Топурия успя да стигне до своя ъгъл, но не след дълго треньорите му прекратиха мача, за да предпазят „Ел Матадор“ от поемането на повече удари.

Тази загуба е първа в кариерата на Топурия. Сега той ще трябва да оцени физическото си състояние след битката, за да определи колко дълго ще отсъства от октагона, преди да планира следващия си ход в UFC.

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