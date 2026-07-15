ЦСКА прелетя Ламанша и вече е в Лондондери

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

ЦСКА пристигна в Дери, където утре армейците имат среща-реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Довечера наставникът Христо Янев и голмайсторът на отбора Йоанис Питас ще говорят пред медиите в Ълсър. Чартърът на "червените" излетя от София в 11:00 часа и след около 210 минути се приземи оттатък Ламанша при слънчево и приятно време.

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

В самолета с тима пътува и група от около 60 привърженици, които периодично озвучаваха борда с някои от любимите си песни: "Сърца червени", "Спас Джевизов изненада", "На този стадион сме родени", "Перспектива". В Северна Ирландия към агитката ще се присъединят още почитатели на ЦСКА - от фенклуба в Лондон и от други краища на Европа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Северна Ирландия

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google