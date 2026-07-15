Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА прелетя Ламанша и вече е в Лондондери

ЦСКА прелетя Ламанша и вече е в Лондондери

  • 15 юли 2026 | 14:36
  • 2415
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

ЦСКА пристигна в Дери, където утре армейците имат среща-реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Довечера наставникът Христо Янев и голмайсторът на отбора Йоанис Питас ще говорят пред медиите в Ълсър. Чартърът на "червените" излетя от София в 11:00 часа и след около 210 минути се приземи оттатък Ламанша при слънчево и приятно време.

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение
Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

В самолета с тима пътува и група от около 60 привърженици, които периодично озвучаваха борда с някои от любимите си песни: "Сърца червени", "Спас Джевизов изненада", "На този стадион сме родени", "Перспектива". В Северна Ирландия към агитката ще се присъединят още почитатели на ЦСКА - от фенклуба в Лондон и от други краища на Европа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Северна Ирландия

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Билетите за Лудогорец - Локо (Пд) в продажба от утре

Билетите за Лудогорец - Локо (Пд) в продажба от утре

  • 15 юли 2026 | 15:37
  • 74
  • 0
Петър Михтарски празнува юбилей

Петър Михтарски празнува юбилей

  • 15 юли 2026 | 15:34
  • 123
  • 0
Мазир Сула поднови тренировки

Мазир Сула поднови тренировки

  • 15 юли 2026 | 15:32
  • 137
  • 0
Янтра привлече обещаващ талант

Янтра привлече обещаващ талант

  • 15 юли 2026 | 15:15
  • 276
  • 0
Пастор: Очакваме да продължим, но все още нищо не е спечелено

Пастор: Очакваме да продължим, но все още нищо не е спечелено

  • 15 юли 2026 | 15:08
  • 372
  • 0
Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

  • 15 юли 2026 | 14:31
  • 1628
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 54604
  • 64
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 26465
  • 75
Григор Димитров допусна ранен пробив

Григор Димитров допусна ранен пробив

  • 15 юли 2026 | 15:08
  • 7242
  • 0
Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

  • 15 юли 2026 | 09:07
  • 29618
  • 94
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 1675
  • 1
Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

  • 15 юли 2026 | 08:44
  • 8725
  • 30