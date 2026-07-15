Футболните съдии минаха обучение преди началото на новия сезон

В периода 10-15 юли в Национална футболна база "Бояна" и Националната спортна академия "Васил Левски" се проведе традиционният летен предсезонен семинар на футболните съдии и съдийските наблюдатели, организиран от Съдийската комисия към Българския футболен съюз. В обучението участваха международните съдии и асистент-съдии на ФИФА, реферите от efbet Лига и Втора лига, съдийските наблюдатели, както и инструкторите към комисията.

Както всяка година преди старта на новия футболен сезон, семинарът постави акцент върху подготовката на съдийския състав за предстоящите първенства чрез интензивна програма от теоретични занятия, практически обучения и задължителни тестове.

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В рамките на шестте дни участниците преминаха през детайлен анализ на промените в Правилата на играта, разглеждане на актуалните насоки и интерпретации на IFAB и УЕФА, работа с VAR системата, управление на срещите и комуникацията с капитаните, както и анализ на сложни игрови ситуации, включително игра с ръка, нарушения в наказателното поле и други ключови моменти от съдийската практика. Значителна част от програмата беше посветена на интерактивни видеоанализи на ситуации от efbet Лига и материали на УЕФА, чрез които бяха уеднаквени критериите при вземането на решения.

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Традиционно всички съдии положиха задължителните физически тестове, както и теоретични изпити и интерактивни тестове за проверка на познанията върху Правилата на играта и тяхното практическо приложение. В програмата бяха включени още кондиционни тренировки, лекции, представяне на новия съдийски доклад, анализ на изминалия сезон и дискусии, свързани с методиката и развитието на съдийството в България.

Провеждането на ежегодния летен семинар е ключова част от подготовката на футболните съдии преди началото на новия сезон и има за цел да гарантира единни критерии при прилагането на Правилата на играта, високо професионално ниво на съдийството и максимална готовност за предизвикателствата през кампания 2026/27.

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