Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Пастор: Очакваме да продължим, но все още нищо не е спечелено

Пастор: Очакваме да продължим, но все още нищо не е спечелено

  • 15 юли 2026 | 15:08
  • 372
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Десният бек на ЦСКА Дейвид Пастор, който допринесе пряко за победата с 3:2 над Дери Сити в първия мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа, подчерта, че отборът е напълно концентриран за предстоящия реванш. Бразилецът асистира на Йоанис Питас за третия гол във вратата на северноирландците на Националния стадион.

ЦСКА прелетя Ламанша и вече е в Лондондери
ЦСКА прелетя Ламанша и вече е в Лондондери

"Предстои ни още един решителен мач. Постигнахме важна преднина в първия двубой, но знаем, че все още нищо не е спечелено. Отборът е също толкова концентриран и за реванша", заяви Пастор пред O Curioso do Futebol.

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение
Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

"Винаги е било моя мечта да играя в европейски турнир, така че всички усилия си заслужаваха. Беше много специално да успея да помогна на отбора в първия си мач. Очакванията, както моите, така и на целия отбор, са да продължим напред. Всички сме обединени в преследването на тази цел", подчерта той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Билетите за Лудогорец - Локо (Пд) в продажба от утре

Билетите за Лудогорец - Локо (Пд) в продажба от утре

  • 15 юли 2026 | 15:37
  • 85
  • 0
Петър Михтарски празнува юбилей

Петър Михтарски празнува юбилей

  • 15 юли 2026 | 15:34
  • 130
  • 0
Мазир Сула поднови тренировки

Мазир Сула поднови тренировки

  • 15 юли 2026 | 15:32
  • 143
  • 0
Янтра привлече обещаващ талант

Янтра привлече обещаващ талант

  • 15 юли 2026 | 15:15
  • 282
  • 0
ЦСКА прелетя Ламанша и вече е в Лондондери

ЦСКА прелетя Ламанша и вече е в Лондондери

  • 15 юли 2026 | 14:36
  • 2424
  • 3
Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

  • 15 юли 2026 | 14:31
  • 1640
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 54651
  • 64
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 26498
  • 75
Григор Димитров допусна ранен пробив

Григор Димитров допусна ранен пробив

  • 15 юли 2026 | 15:08
  • 7264
  • 0
Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

  • 15 юли 2026 | 09:07
  • 29627
  • 94
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 1676
  • 1
Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

  • 15 юли 2026 | 08:44
  • 8734
  • 30