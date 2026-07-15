Пастор: Очакваме да продължим, но все още нищо не е спечелено

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Десният бек на ЦСКА Дейвид Пастор, който допринесе пряко за победата с 3:2 над Дери Сити в първия мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа, подчерта, че отборът е напълно концентриран за предстоящия реванш. Бразилецът асистира на Йоанис Питас за третия гол във вратата на северноирландците на Националния стадион.

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"Предстои ни още един решителен мач. Постигнахме важна преднина в първия двубой, но знаем, че все още нищо не е спечелено. Отборът е също толкова концентриран и за реванша", заяви Пастор пред O Curioso do Futebol.

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"Винаги е било моя мечта да играя в европейски турнир, така че всички усилия си заслужаваха. Беше много специално да успея да помогна на отбора в първия си мач. Очакванията, както моите, така и на целия отбор, са да продължим напред. Всички сме обединени в преследването на тази цел", подчерта той.

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