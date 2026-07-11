БФС проведе семинар за делегатите преди старта на новия сезон

Преди началото на новия футболен сезон БФС организира традиционния предсезонен семинар за делегатите, който се проведе в Националната спортна академия "Васил Левски". Обучителната среща бе част от ежегодната подготовка на официалните длъжностни лица преди старта на първенствата през сезон 2026/27.

По време на семинара участниците бяха подробно запознати с промените в нормативните документи на Българския футболен съюз и с актуалните изисквания, които ще бъдат прилагани през новия състезателен сезон. Делегатите получиха детайлни разяснения относно актуализираните разпоредби, свързани с организацията и провеждането на футболните срещи, както и насоки за тяхното еднакво и последователно прилагане.

В рамките на обучението бяха разгледани още изискванията към медицинското осигуряване на футболните срещи, задълженията на медицинските лица, както и правилата за организацията на сигурността и охраната на стадионите. Допълнително внимание беше отделено на работата с официалните електронни документи и административните процедури, които делегатите изпълняват по време на първенствата.

В семинара участие взе и заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов, който приветства присъстващите и подчерта ключовата роля на делегатите за професионалното и безпроблемно протичане на футболните срещи във всички нива на българския футбол.

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