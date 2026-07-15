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Янтра привлече обещаващ талант

  • 15 юли 2026 | 15:15
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Янтра привлече обещаващ талант

ОФК Янтра продължава да инвестира в млади и перспективни български футболисти. Ново попълнение в състава на „ковачите“ е 18-годишният полузащитник Мартин Портарски.

Портарски е възпитаник на школата на ФК Национал София, където преминава през всички възрастови формации на клуба. Юношески национал на България и един от обещаващите футболисти на своето поколение, той избира Янтра за следващата важна крачка в кариерата си – дебют в професионалния мъжки футбол.

Мартин тренира с Янтра още от началото на лятната подготовка и взе участие във всички контролни срещи на отбора. Още с първите си изяви направи впечатление с отличното си позициониране, спокойствието при работа с топката и умението да организира играта от дълбочина. Въпреки младата си възраст той демонстрира зрялост и увереност в средата на терена – качества, които го превърнаха в естествен избор за състава на „ковачите“.

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