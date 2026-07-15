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Петър Михтарски празнува юбилей

  • 15 юли 2026 | 15:34
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Петър Михтарски празнува юбилей

Днес една от най-емблематичните фигури в историята на благоевградския футбол, Петър Михтарски, отбелязва своя 60-и рожден ден. По този повод от ФК „Пирин“ Благоевград отправиха специален поздрав към клубната легенда.

От „орлетата“ определиха изминатия житейски път на Михтарски като изпълнен с победи, достойнство и незабравими моменти, които са оставили своя отпечатък както в историята на клуба, така и в българския футбол.

В поздравителния си адрес от ръководството на клуба му пожелават крепко здраве, неизчерпаема енергия и още много щастливи години, споделени с най-близките хора. Те изразяват надежда всеки нов ден да му носи поводи за гордост, спокойствие и искрени усмивки, като подчертават, че той продължава да бъде пример за младите футболисти със своя дух, класа и отдаденост към играта.

Петър Михтарски е сред най-обичаните имена в историята на ФК „Пирин“. С богатата си кариера като футболист и треньор той оставя трайна следа в развитието на благоевградския клуб и заслужено се радва на уважението на поколения привърженици и футболната общественост.

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