Найденов пак подкара съдиите, нарече рефера на Левски - Дунав “катраник”

Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се захвана с реферите два дни преди старта на новия сезон. Бизнесменът нарече главния съдия на Левски - Дунав “катраник”.
Катраникът е традиционен специален съд (често изработен от дърво или рог), в който се съхранява катран. Обикновено е закачан на задната част на каруца, за да бъде под ръка при нужда от смазване на дървените оси по време на път.
Също така Найденов не е доволен от назначението на Драгомир Драганов, който ще е ВАР на Лудогорец - Локомотив (Пловдив).
Ето какво написа Цветомир Найденов за назначенията от първия кръг на efbet Лига:
Спартак Вн - ЦСКА 1948
Главен е Любо Перника, топ винкел.
ВАР - Геро , пичага, гледа си съдийството и не се занимава с глупости.
АВАР- Марто Марков, имаше залитания по Б групата едно време, но сега ми се вижда, че се е стабилизирал.
Левски - Дунав
Главен е Кристиян Колев, катраник.
ВАР - Мартин Великов, същия като Колев, само че от Варна.
АВАР - Краси Кръстев, този тигър тепърва ще го изучавам.
Септември - Арда
Венци Митрев е главен. Митрев е палавник, невиждан и нечуван, но в този мач не виждам някаква опасност от пакости.
ВАР е Давидов, неутрален.
АВАР - Михаел Павлов, неутрален.
Лудогорец - Локо Пд
Гребенчето главен, домакински съдия.
ВАР е Драго- Крушарски да пали една свещ в църквата в Говедарци с молитва: Дано да не се стига до ВАР намеса.
АВАР - Кристиян Тодоров, този е от новите лъвчета, ще го следя.
Ботев Враца - Черно Море
Нотариуса е възкръснал. Ще се държи прилично. Първоначално.
ВАР - неговата дружка Попи. Принципно са опасна комбина, но за този мач …не виждам смисъл да зулумстват.
АВАР - Хрис Гутева, топ!
Славия - Кърпачев
Главен е Гиджена, неутрален.
ВАР - Тренчев , неутрален.
АВАР - Геро, неутрален.
Ботев Пд - Локо Сф
Главен е Дъ Литъл Пистолеро, неутрален в мача.
ВАР е Чинката, неутрален в мача.
АВАР - Антонио Антов, от новите съдийски пелета е, ще го сложа “на наблюдение”.