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Петко Панайотов: Анализирахме грешките си

  • 15 юли 2026 | 09:03
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Полузащитникът на ЦСКА Петко Панайотов сподели очакванията си преди утрешният реванш с Дери Сити. Той е на мнение, че тимът му добре подготвен и е анализирал грешките си при успеха с 3:2 в първата среща.

ЦСКА тръгна за реванша с Дери без Лапоухов и Ебонг
ЦСКА тръгна за реванша с Дери без Лапоухов и Ебонг

"Отиваме, за да ги отстраним. Настроението е позитивно. Преднината е един гол, но все пак водим и всичко е наред. Неприятно е, че Лапоухов и Ебонг няма да са с нас, но сме един отбор и трябва да се справим без тях. Анализирахме грешките си. Подходът ще бъде такъв, че да направим всичко възможно да победим. Феновете винаги ни помагат. Противникът играе първенство, но трябва да се адаптираме и да си свършим работата. Дузпите са вариант, но се надявам да не се стигне дотам. Богатство е да имаш футболист като Сенси до себе си. Гледам да взема каквото мога от него. Добрата конкуренция винаги е позитивна и добре дошла. Надявам се този сезон да бъде успешен за всички".

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