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ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити

  • 13 юли 2026 | 15:37
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ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити
Слушай на живо
Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

ЦСКА ще замине за двубоя реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити на 15 юли (сряда) в 10:30 ч. с полет от Терминал 2 на летище "Васил Левски". Преди заминаването на разположение за журналистически въпроси ще е полузащитникът Петко Панайотов.

Дери Сити продаде над 75% от билетите за реванша с ЦСКА
Дери Сити продаде над 75% от билетите за реванша с ЦСКА

В същия ден от 20:00 ч. българско време (18:00 ч. местно) ще се проведе пресконференцията на ЦСКА на стадион "Брендиуел" в Дери, а в 20:30 ч. (18:30 ч.) ще стартира и официалната тренировка на тима, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

След над пет години пауза отново играч на ЦСКА вкара два гола в един мач в Европа
След над пет години пауза отново играч на ЦСКА вкара два гола в един мач в Европа

Двубоят Дери Сити - ЦСКА е на 16 юли (четвъртък) от 20:30 ч. българско време (18:30 ч. местно). "Армейците" ще се завърнат в България в ранните часове на 17 юли.

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