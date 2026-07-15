Майкъл Чандлър не вярва в конспирациите за контузията на Конър Макгрегър

Майкъл Чандлър, който от години следи кариерата на Конър Макгрегър, не вярва, че има нещо нередно около завръщането на ирландеца в октагона на събитието UFC 329.

Макгрегър остави феновете силно разочаровани тази събота, когато реваншът му с Макс Холоуей в главнaта битка на вечерта приключи само за 69 секунди. Причината бе контузия в крака на ирландската звезда. Битката бе първа за Макгрегър в UFC от 2021 г. насам, а публиката в „Ти-Мобайл Арена“ реагира с гробна тишина, когато двубоят бе внезапно прекратен.

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След противоречивия край се появиха множество спекулации дали Макгрегър е имал предварителна контузия и ако е така, дали ръководството на UFC е знаело, че той не е в състояние да се състезава. Чандлър е един от многото бойци, които се притекоха в защита на Макгрегър, споделяйки мислите си във видео, публикувано в Инстаграм.

„Човек като Конър излиза в първите три секунди, прескача клетката, обръща тялото си, хвърля ритник, приземява се странно и кракът му поддава“, каза Чандлър. „След това хвърля още един ритник, кракът пак поддава. Хвърля удар, кракът отново поддава и всички се опитват да разберат дали Конър е бил контузен преди битката. Дали просто се е появил, за да заблуди всички, да вземе чека си и не го е грижа кого наранява в процеса?“

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„Бих бил абсолютно изненадан, най-изненаданият човек на планетата, ако Конър просто се е появил за един чек, влязъл е куцайки и си е казал: „Не ми пука. Ще ви дам една минута, ще си обръсна главата , ще изляза, ще направя представянето и след минута ще се откажа“. Можете да казвате каквото си искате за Конър, грешките му са добре документирани, недостатъците му са добре документирани през последните 15 години в този спорт. Но едно нещо той не е – човек, който се предава. Едно нещо той не е – измамник.“

Чандлър също така се съмнява, че ЮФС биха позволили на сериозно компрометиран Макгрегър да се бие, само за да привлекат зрители за нещо, което се оказа небоен мач.

„UFC не е от типа организации, които ще водят разговори зад затворени врати и ще кажат: „Хей, всичко е наред, човече. Ще привлечем всички към стрийма на Парамоунт, а ти ще се откажеш след една минута“, заяви Чандлър. „Те просто не правят така, не така управляват бизнеса си.“

38-годишният Макгрегър не се беше бил от юли 2021 г., когато счупи крака си в третия двубой срещу дългогодишния си съперник Дъстин Порие. През последните месеци бившият шампион на UFC в две категории направи множество публични изявления относно своята отдаденост на религията и подновената си ангажираност към тренировките и подготовката за завръщане.

Чандлър посочи, че бойците са податливи на всякакви контузии, след като вратата на клетката се затвори, и че катастрофалният начален ход на Макгрегър не е бил необичаен за него.

„Факт е, че тялото е нещо лудо и може да понесе много“, каза Чандлър. „Може да понесе много щети, много усуквания, а в други моменти гледаш тялото и виждаш как реагира или как се случват резултатите в една битка и изглежда сякаш човек, който в миналото е бил 100 процента издръжлив, прави една малка грешна стъпка и изведнъж част от тялото се срива или равновесието изчезва.“

„Това, което искам да кажа, е, че тялото е непредсказуемо и всяка битка е непредсказуема. Ако погледнете Конър – защото много хора ми казаха: „Човече, защо Конър направи това? Излезе като идиот, прескочи клетката и хвърли ритник“ – Конър винаги прави това. Във всяка една битка. Когато тренирах, за да се бия с него, очаквах в първите пет минути някакъв ритник със завъртане, някакво летящо коляно, някакъв летящ „Супермен“ удар. Той направи „Супермен“ удар срещу „Каубоя“ Серони в първите пет секунди. В много битки в първите пет секунди е правил ритник със завъртане в самото начало. Преследва съперника, притиска го, веднага хвърля нещо лудо, за да го накара да се замисли и да си спомни, че е в октагона с Конър Макгрегър, а Конър Макгрегър е доминиращ човек. Това се опитва да установи той в самото начало.“

Преди това най-близкото завръщане на Макгрегър беше през 2024 г., когато трябваше да се бие с Чандлър на UFC 303. Чандлър преследваше мач с Макгрегър от години и след като заснеха сезон на „Ди Ултимейт Файтър“, в който бяха противникови треньори, изглеждаше, че най-накрая ще споделят октагона. За нещастие на Чандлър, Макгрегър получи контузия на пръста на крака, която го извади от UFC 303 и отложи завръщането му с още две години.

Независимо от многобройните провинения на Макгрегър извън клетката, Чандлър вярва, че когато става въпрос за битки, Макгрегър е стриктен професионалист.

„Разбирам конспиративните теории, разбирам, че хората са разстроени“, каза Чандлър. „Конър не е от хората, които биха направили такова нещо.“

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