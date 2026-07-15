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Скалони: Не можеш да стигнеш до полуфинал, без да страдаш

  • 15 юли 2026 | 06:32
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Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони сподели очакванията си за полуфиналния сблъсък от Световно първенство срещу Англия и разказа за подготовката на тима за решителната фаза на турнира.

„Възможно е да има някои промени в зависимост от това как ще се подготвим за мача. Ще разберете всичко. Нашата идея е да излезем на терена с най-доброто, с което разполагаме. Момчетата са в добро състояние. Отборът, който ще играе в полуфинала, е този, който смятам за най-добър. Нито един играч не излиза на терена заради това, което вече е направил, а заради това, което прави в момента“, заяви Скалони на пресконференцията преди мача.

Скалони подготвя промяна за мача с Англия
Скалони подготвя промяна за мача с Англия

„Би било лудост да мислим, че това е нещо повече от футболен мач. Играчите разбират това отлично. Ще играем полуфинал на Световно първенство. Много е трудно да стигнеш до полуфинал на мондиал, без да преминеш през изпитания и страдания“, добави той.

Полуфиналният двубой между Англия и Аржентина ще се проведе днес на стадион „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта. Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages

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