Тодор Тодоров с първо слизане под 47 сек на 400 метра

Тодор Тодоров слезе под 47 секунди на 400 метра за първи път в своята кариера. Тодоров спечели надпреварата на Мемориалния турнир “Йорданка Аризанова” в Пловдив днес с 46.98 секунди. Втори завърши Димитър Христов с лично постижение от 47.51 сек, а трети също с най-добър резултат в кариерата си от 48.16 сек се нареди Мартин Стоянов.

В бягането на 400 метра при жените се наложи Андреа Савова с 55.18 сек, следвана от Кристина Петкова с 55.34 сек и Лиляна Георгиева с 56.07 сек.

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