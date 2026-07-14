Никола Караманолов най-бърз на 100 м в Пловдив, Деян Цветанов покри норматив за СП

Никола Караманолов спечели спринта на 100 метра при мъжете на Мемориалния атлетически турнир “Йорданка Аризанова”, който се провежда в Пловдив в момента. Талантът от Ямбол завърши за 10.36 секунди (+0.6 м/сек) във финалното бягане. Втори във финала се нареди Иван Бонев с личен рекорд от 10.86 сек, а трети също с лично постижение от 10.99 сек се нареди Йоан Орозов.

По-рано в сериите Деян Цветанов постигна личен рекорд от 10.49 сек (+1.7 м/сек), като с този резултат покри норматива за участие на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон следващия месец, но реши да не стартира във финала. Нормативът е 10.50 сек, а до момента с него се беше справил само Йоан Каменов.



Снимка: БФЛА

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