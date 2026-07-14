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Саръбоюков след рекорда: Господ гледа и трудът се отплаща

  • 14 юли 2026 | 19:35
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Божидар Саръбоюков спечели скока на дължина на Мемориалния турнир “Йорданка Аризанова” в Пловдив, след като постави нов национален рекорд от 8.49 метра. Той записа този резултат в последния си шести опит, а всичките му опити днес бяха над 8 метра.

“Доста време го чаках този рекорд това лято, трябваше да се случи по-рано, но явно за всичко си има правилния момент. Както съм казвал, трудът се отплаща рано или късно. Господ гледа и наистина се радвам, че го направих пред българска публика, за да изпитам тази емоция.

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Неслучайно се записах за това състезание няколко дни след Диамантената лига, за да докажа какво мога, защото там за съжаление не беше това, което исках. На Диамантената лига бях разочарован, защото не се забавлявах. Днес мисля, че за първи път в кариерата си направих шест опита над 8 метра, като 3-4 от тях доста стабилни. Това е една много хубава емоция.

Надявам се сега да отида на Европейското по-уверен и да вярвам повече в себе си, след като постигнах този резултат. Със сигурност с треньора трябва да наблегнем на техническата част, защото физически съм много добре”, каза талантът от Харманли след състезанието.

Саръбоюков предпочете да не разкрива в кои дисциплини ще участва на Националния шампионат след две седмици.

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.

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