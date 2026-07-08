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  3. Миньор подписа с бивш нападател на Локо (Сф) и ЦСКА 1948

Миньор подписа с бивш нападател на Локо (Сф) и ЦСКА 1948

  • 8 юли 2026 | 11:44
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Миньор подписа с бивш нападател на Локо (Сф) и ЦСКА 1948

Миньор (Перник) привлече опитния нападател Светослав Диков, който ще поведе атаката на тима през сезон 2026/2027 в Югозападна Трета лига.

Диков е добре познато име в българския футбол и има солиден опит. Голмайсторът е на 34 години, като пристига от тима на Марек. В своята кариера той е носил екипите още на Локомотив (София), ЦСКА 1948, Хебър (Пазарджик), Спортист (Своге), Царско село и други тимове у нас, за които има над 60 двубоя в елита и 160 във Втора лига. Във второто ниво у нас е реализирал 90 гола и е подал за още 30. Диков има и един сезон в Полша.

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