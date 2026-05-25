  Bulgaria все пак е взела гейм на Полша

България все пак е взела гейм на Полша

  • 25 май 2026 | 12:54
Волейболистите на България, които се световни вицешампиони от 2025 година, все пак са взели гейма на лидера в световната ранглиста Полша.

В събота вечерта Полша победи категорично България с 3:0 (25:17, 25:17, 25:15) пред 10 000 зрители зала “Сподек” в Катовице в последния мач на “Силезия къп”.

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице
След края на двубоя обаче двата тима изиграха още един допълнителен гейм, който бе спечелен от момчетата на Джанлоренцо Бленджини с 25:22.

В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от две победи и загуба, колкото има и шампионът Полша.

Венислав Антов стана най-резултатен за България с 11 точки (46% ефективност в атака +5).

Денислав Бърдаров добави още 10 точки (2 аса, 36% ефективност в атака, 10% перфектно и 68% позитивно посрещане - +3).

Най-резултатни за Полша станаха Алексей Насевич (1 ас, 2 блока) и Михал Гиержот (2 блока) с по 12 точки.

ПОЛША - БЪЛГАРИЯ 3:1 (25:17, 25:17, 25:15, 22:25)

ПОЛША: Марсел Бакай 1, Алексей Насевич 12, Михал Гиержот 12, Александер Сливка 5, Бартоломей Лемански 8, Адриан Маркиевич 5 - Максимилиан Граниечни-либеро (Бартош Зих 4, Якуб Пшибилкович 1, Якуб Киедош 7, Шимон Якубишчак 2, Блажев Биер, Якуб Майчжак 5, Якуб Чиунатис-либеро)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

Треньор: МАЧИН НОВАКОВСКИ

БЪЛГАРИЯ: Стоил Палев 1, Аспарух Аспарухов 6, Жасмин Величков 6, Георги Татаров 6, Илия Петков 1, Преслав Петков 8 - Дамян Колев-либеро (Любослав Телкийски, Борис Начев 3, Димитър Димитров 1, Венислав Антов 11, Денислав Бърдаров 10, Димитър Добрев-либеро)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ТреньорИ: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ/АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

