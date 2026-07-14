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Верстапен загуби единия си титулярен пилот за „Мизано“

  • 14 юли 2026 | 13:40
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Верстапен загуби единия си титулярен пилот за „Мизано“

Тимът на Макс Верстапен в GT World Challenge Европа Verstappen.com загуби единия от титулярните си пилоти за двете спринтови състезания този уикенд на италианската писта „Мизано“.

Става въпрос за британеца Крис Лълам, който ще бъде сменен от Жул Гунон. Другият титуляр ще е Даниел Хункадея.

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„Отстраниха ми апендикса, така че няма да се състезавам този уикенд. Успех на Жул Гунон, който ще ме смени“, написа Лълам в социалните мрежи, а информацията беше потвърдена и от отбора.

Хункадея и Гунон ще се състезават с автомобила на Winward с №3, който българският пилот Никола Цолов пробва на Фестивала на скоростта в Гуудуд през миналия уикенд. Самият Лълам също направи демонстрация в Гуудуд с автомобила на Мерцедес-AMG от категорията GT3.

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Снимки: Gettyimages

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